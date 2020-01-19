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كُتّاب وآراء
مصرع شخصين في حادثة سير بضواحي أخفنير
لقي شاب ووالدته، يتحدران من حي لبوركو بالعيون، مصرعهما، اليوم، في حادث اصطدام بين سيارة أجرة وعربة خفيفة على مستوى الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين طرفاية والجماعة الترابية أخفنير.
كما أسفر الحادث ذاته عن إصابة ثلاثة أشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، نقلوا إثرها صوب مستعجلات مستشفى الحسن بن المهدي بالعيون قصد تلقي العلاجات اللازمة.
ورجحت مصادر هسبريس أن يكون التجاوز المعيب والسرعة المفرطة سببين مباشرين وراء وقوع هذه الحادثة الخطيرة.
وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الملكي انتقلت إلى مكان الحادث، واتخذت جميع التدابير المعمول بها، في انتظار فتح تحقيق معمق في الموضوع قصد تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
اللهم ألهم ذوي الضحايا بالصبر والسلوان
واللهم اغفر للأموات وألحقهم بالصالحين