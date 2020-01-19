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الرئيسية | حوادث | مصرع شخصين في حادثة سير بضواحي أخفنير‬

مصرع شخصين في حادثة سير بضواحي أخفنير‬

مصرع شخصين في حادثة سير بضواحي أخفنير‬
مصطفى البكار من تزنيت
الأحد 19 يناير 2020 - 20:42

لقي شاب ووالدته، يتحدران من حي لبوركو بالعيون، مصرعهما، اليوم، في حادث اصطدام بين سيارة أجرة وعربة خفيفة على مستوى الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين طرفاية والجماعة الترابية أخفنير.

كما أسفر الحادث ذاته عن إصابة ثلاثة أشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، نقلوا إثرها صوب مستعجلات مستشفى الحسن بن المهدي بالعيون قصد تلقي العلاجات اللازمة.

ورجحت مصادر هسبريس أن يكون التجاوز المعيب والسرعة المفرطة سببين مباشرين وراء وقوع هذه الحادثة الخطيرة.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الملكي انتقلت إلى مكان الحادث، واتخذت جميع التدابير المعمول بها، في انتظار فتح تحقيق معمق في الموضوع قصد تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - عزالدين لعيون الأحد 19 يناير 2020 - 20:55
ان لله وان اليه راجعون. لقد أتيت أحدى المرات من انزكان إلى العيون في سيارت الأجرة سائق لا يعرف إلى السرعة وتجاوز كأنه في رالي
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5
2 - أستاذة وطنية الأحد 19 يناير 2020 - 21:07
كل يوم أرواح تزهق اللهم ألطف السرعة والأنانية يقتلان اعز الناس الام الأخ الاب الصديق والحبيب متى يضع السائق حياته وحياة الآخرين في الحسبان انها حرب سلاحها السرعة المفرطة والأخطاء العشوائية
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4
3 - بن التومي الأحد 19 يناير 2020 - 21:38
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
اللهم ألهم ذوي الضحايا بالصبر والسلوان
واللهم اغفر للأموات وألحقهم بالصالحين
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