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الرئيسية | حوادث | اللغة تحرم مهاجرا مغربيا من الجنسية الإسبانية

اللغة تحرم مهاجرا مغربيا من الجنسية الإسبانية

اللغة تحرم مهاجرا مغربيا من الجنسية الإسبانية
متابعة من خالد ملوك
الأحد 19 يناير 2020 - 23:35

قضت غرفة النزاعات الإدارية بالمحكمة الوطنية بالعاصمة مدريد، باعتبارها أعلى هيئة قضائية بإسبانيا، بحرمان مهاجر مغربي من الحصول على الجنسية الإسبانية، بالرغم من أنه قضى 26 عاما فوق التراب الأيبيري بشكل قانوني، مع حفاظه على سجل عدلي نظيف طوال مدة إقامته.

وقالت الهيئة القضائية إن المهاجر المغربي لا يملك المعرفة الكافية باللغة الإسبانية، مشيرة إلى أنه لا يستطيع التعبير بشكل سليم، وغير قادر على قراءة نص مكتوب أو فهم محتواه. وأضافت أنها رفضت الطعن الذي تقدم به المهاجر المغربي بشأن قرار مماثل صدر عن المديرية العامة للسجلات والتوثيق التابعة لوزارة العدل.

ورأت المحكمة أن طالب الجنسية لم يندمج بشكل جيد، رغم أنه متزوج بامرأة إسبانية ولديه ثلاثة أطفال يحملون الجنسية الإسبانية، مشيرة إلى أنه يجهل الجوانب الثقافية والاجتماعية والسياسية المرتبطة بالدولة الإسبانية، إذ لم يفلح في الإجابة عن العديد من الأسئلة الواردة في اختبار التجنيس.

وصرح المدعي العام بأن المهاجر المغربي لم يتمكن من تبرير جهله باللغة الإسبانية بعد أكثر من عشرين عاما من الإقامة بإسبانيا، مؤكدا في السياق نفسه أنه لا يمكن تحقيق التعايش في ظل الافتقار إلى اللغة، باعتبارها وسيلة إلزامية لتحقيق الاندماج داخل البلد المستضيف.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - fuera الأحد 19 يناير 2020 - 23:50
26 عاما في مملكة اسبانيا ومتزوج من اسبانية ورغم كل هذا لا يستطيع التعبير، هذا في نظري يجب ترحيله لبلده الام. صراحة هذه الطينة من البشر لا تستحق ان تعيش و تتعايش مع الاسبان.
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-12
2 - محمد علوي فرنسا الأحد 19 يناير 2020 - 23:52
المغاربة و شعوب شمال افريقيا هم الناس الأقل اندماجا في الدول الأوروبية عموما. عايشت الأمر بفرنسا، هناك من قضى 30 سنة على التراب الفرنسي و لا يعرف أبجديات القانون الدستوري الفرنسي و لا الثقافة و لا اللغة السليمة. المجهود شبه منعدم. من حق هذه الدول رفض طلبات هؤلاء.
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10
3 - منير أمريكا الاثنين 20 يناير 2020 - 00:14
بصفتي اعيش فبلاد الغربة، يمكن أن اقول ان من المستحيل أن يكون متزوج باسبانبة، وعايش فداك البلد اكتر من 25 سنة ، ولديك اطفال هناك، وخدام وتتعامل مع الناس هناك هاذه المدة كاملة و ماتعرفش اللغة. ميمكنش غادي يعيش و يتجاوب مع زوجتو غير بالاشارات هاد المدة كاملة، هاذا يا اما جاهل إلى أقصى درجة ، اولى عندهم شي حساب معاه، و معكسين ليه.
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2
4 - غريب الغرباء الاثنين 20 يناير 2020 - 00:15
الله ياخد الحق فلي خلانا نجريو مور جنسيات بلدان وكان صابو يصوبو منا الصابونا ماشي غير يرحلونا...
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6
5 - Amin الاثنين 20 يناير 2020 - 00:32
السلام عليكم
يعني منذ 1994 و هو في وضعية قانونية
أين كنت يا أخي لتطلب الجنسية في وقت الإمتحانات
،
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