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كُتّاب وآراء
خسائر بسيطة في حادثة سير للمستشار الملكي أزولاي
تعرّض المستشار الملكي أندري أزولاي، عند الساعة السابعة من مساء يوم أمس الأحد، برفقة سائقه لحادثة سير مادية بعدما اصطدمت بسيارتهما سيارة أخرى خفيفة من الخلف على الطريق السيار، وتحديدا ما بين مدينتي برشيد والدار البيضاء؛ وهو ما تسبب في أضرار مادية بسيطة لم تمنع المستشار الملكي من استئناف مساره، بعدما أعلم مصالح الدرك الملكي بالطريق السيار التي باشرت إجراءات المعاينة الضرورية.
وعرفت حركية السير على الطرق السيارة والمحاور الطرقية الوطنية، نهاية الأسبوع المنصرم، كثافة غير مسبوقة بسبب تزامنها مع أول أيام العطلة الدراسية، فضلا عن تساقط أمطار كثيفة في مدن مغربية عديدة.
وكان محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، قد تعرض بدوره لحادثة سير، عندما انقلبت به سيارة الوزارة رفقة سائقه بالقرب من مدينة الصخيرات، عند الساعة الواحدة صباحا من فجر اليوم الاثنين، وتحديدا عند المسار الطرقي القريب من مدينة الصخيرات.
وانقلبت بشكل تلقائي سيارة الوزارة من نوع BMW التي كان يقودها السائق وبرفقته أمكراز، واللذان أصيبا بجروح وإصابات متفاوتة الخطورة، نقلا على إثرها إلى المستشفى العسكري محمد الخامس بالرباط لتلقي الإسعافات الضرورية، وهي الإصابات والجروح التي قالت عنها مصادر مقربة من الوزير بأنها لم تكن خطيرة.