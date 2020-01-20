24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:2813:4316:2618:5020:08
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. "مؤتمر برلين" يدعو إلى وقف "التدخل" الخارجي في الأراضي الليبية (5.00)

  2. "ذاكرة النضال" توحد شبيبتي "الاتحاد والاستقلال" (5.00)

  3. صندوق التقاعد (5.00)

  4. حيسان: التخويف يحاصر النواب .. والإضراب العام ينتظر الحكومة (5.00)

  5. "لجنة التنمية" و"مغاربة الثلج" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | خسائر بسيطة في حادثة سير للمستشار الملكي أزولاي

خسائر بسيطة في حادثة سير للمستشار الملكي أزولاي

خسائر بسيطة في حادثة سير للمستشار الملكي أزولاي
هسبريس من الرباط
الاثنين 20 يناير 2020 - 17:35

تعرّض المستشار الملكي أندري أزولاي، عند الساعة السابعة من مساء يوم أمس الأحد، برفقة سائقه لحادثة سير مادية بعدما اصطدمت بسيارتهما سيارة أخرى خفيفة من الخلف على الطريق السيار، وتحديدا ما بين مدينتي برشيد والدار البيضاء؛ وهو ما تسبب في أضرار مادية بسيطة لم تمنع المستشار الملكي من استئناف مساره، بعدما أعلم مصالح الدرك الملكي بالطريق السيار التي باشرت إجراءات المعاينة الضرورية.

وعرفت حركية السير على الطرق السيارة والمحاور الطرقية الوطنية، نهاية الأسبوع المنصرم، كثافة غير مسبوقة بسبب تزامنها مع أول أيام العطلة الدراسية، فضلا عن تساقط أمطار كثيفة في مدن مغربية عديدة.

وكان محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، قد تعرض بدوره لحادثة سير، عندما انقلبت به سيارة الوزارة رفقة سائقه بالقرب من مدينة الصخيرات، عند الساعة الواحدة صباحا من فجر اليوم الاثنين، وتحديدا عند المسار الطرقي القريب من مدينة الصخيرات.

وانقلبت بشكل تلقائي سيارة الوزارة من نوع BMW التي كان يقودها السائق وبرفقته أمكراز، واللذان أصيبا بجروح وإصابات متفاوتة الخطورة، نقلا على إثرها إلى المستشفى العسكري محمد الخامس بالرباط لتلقي الإسعافات الضرورية، وهي الإصابات والجروح التي قالت عنها مصادر مقربة من الوزير بأنها لم تكن خطيرة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.