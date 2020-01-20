24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:28
|13:43
|16:26
|18:50
|20:08
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "أيام الوردة" تتوج دينامية الشبيبة الاتحادية بتطوان
- إصابة زياش تنغص فرحة أياكس أمستردام بالفوز
- الموسوي يترأس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية
- نهضة بركان والرجاء يقتسمان النقاط في قمة البطولة
- حقوقيون ينددون بـ"استعباد" عمّال في مراكش
"مؤتمر برلين" يدعو إلى وقف "التدخل" الخارجي في الأراضي الليبية (5.00)
حيسان: التخويف يحاصر النواب .. والإضراب العام ينتظر الحكومة (5.00)
- "جنايات الدار البيضاء" تدين عصابة بزعامة رجل سلطة بأحكام مشددة - (67)
- "مؤتمر برلين" يدعو إلى وقف "التدخل" الخارجي في الأراضي الليبية - (58)
- لقاء "100 يوم 100 مدينة" يحط الرحال بأكادير - (53)
- الارتباك يغضب مسافرين في رحلة للخطوط الملكية بمطار البيضاء - (51)
- البوليساريو تراسل المفوضية الإفريقية لوقف افتتاح قنصليات بالصحراء - (49)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
توقيف مواطن إفريقي بتهمة الضرب المفضي للموت
تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين الشق بالدار البيضاء، أمس الأحد، من توقيف مواطن من جنسية إفريقية جنوب الصحراء يبلغ من العمر 28 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني ، أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى دخول المشتبه فيه في خلاف مع الضحية المغربي الجنسية، والذي يملك منزلا يستغل المشتبه فيه إحدى غرفه على سبيل الكراء، قبل أن يتطور الأمر إلى تعريض الهالك لضربة قاتلة على مستوى الرأس باستعمال مزهرية، الأمر الذي تسبب في وفاته في الحين، فيما تم على الفور توقيف المشتبه فيه بعين المكان.
وأضاف المصدر أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.