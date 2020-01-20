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الرئيسية | حوادث | موظف بالبرلمان يعتدي على عجوز ويحوّل حياة أسرة إلى جحيم

موظف بالبرلمان يعتدي على عجوز ويحوّل حياة أسرة إلى جحيم

موظف بالبرلمان يعتدي على عجوز ويحوّل حياة أسرة إلى جحيم
محمد لديب من سيدي قاسم
الاثنين 20 يناير 2020 - 21:00

لم يذق أفراد أسرة أوريدي ووالدتهم زهرة بن فاتح، القاطنون بحي زنيبيرية بمدينة سيدي قاسم، طوال ليلة الأحد/ الاثنين، طعم النوم، بسبب استمرار الاعتداءات النفسية التي يمارسها ضدهم موظف في البرلمان، بعد أن نجح الشخص المذكور في بث الرعب في نفوسهم منذ شهر غشت الماضي وطوال الأسابيع الموالية، سعيا منه إلى طردهم من الشقة التي يقطنون بها منذ سنوات.

ولم يعد بمقدور زهرة بن فاتح، الأرملة المسنة البالغة من العمر 77 سنة، النظر في وجه أبنائها دون أن تشرع في البكاء، بعد تعرضها لاعتداء جسدي ولفظي بعبارات نابية من لدن الموظف بالبرلمان وباقي أفراد أسرته، في الأسبوع الأخير من شهر غشت، رفقة باقي أبنائها في حادث مثير ظل راسخا في أذهان سكان حي زنيبيرية بسيدي قاسم.

صباح يوم 24 غشت من العام الماضي، وبينما كانت زهرة بن فاتح تعد وجبة الإفطار، تناهى إلى مسامعها صوت تكسير مزهريات، لتسرع إلى الخروج من بيتها لتتفاجأ بالموظف بالبرلمان وأفراد من أسرته يباشرون عملية اجتثاث الحديقة التي أقامتها أسرة أوريدي أمام نوافذ بيتهم، حينها شرعت في طلب نجدة المارة، لتجد نفسها عرضة للضرب من طرف الموظف وشقيقته.

تتذكر زهرة ذلك اليوم وهي تبكي: "لم يراعِ هذا الموظف بالبرلمان عامل سني المتقدم، ووجّه إلي ضربة قوية وأمسك بتلابيب جلبابي، وأسقطني أرضا وهو يوجه إلي كلاما ساقطا أستحيي ذكره لكم، ولم أجد أمامي سوى التوجه إلى الدائرة الثانية التابعة بالمنطقة الأمنية للأمن بسيدي قاسم، حيث وضعت شكاية في الموضوع".

تضيف المتحدثة، التي التقتها هسبريس في بيتها بحي زنيبيرية بسيدي قاسم، "بمجرد عودتي إلى بيتي، وبعد أن علم بوضعي لشكاية في الموضوع، وجدت ذلك الموظف في انتظاري ليعتدي علي وعلى باقي أبنائي، مستعملا عصا خشبية وسط الشارع وأمام الملأ (تتوفر هسبريس على أشرطة فيديو توثق للوقائع)، وهو ما استنكره الجميع".

تكررت اعتداءات أسرة الموظف في البرلمان على أفراد أسرة أوريدي ووالدتهم زهرة، حيث تعرضوا لوابل من الحجارة داخل شقتهم، وتواصلت الاعتداءات من طرف شقيقة الموظف التي هددت أفراد الأسرة بشقيقها وبعلاقتها مع أشخاص نافذين، طالبة منهم تقديم شكاياتهم التي لن تخيفهم، تقول ابنة زهرة بن فاتح.

وتضيف ابنة زهرة فاتح: "تعرضنا لاعتداءات متوالية، وما زالت متواصلة؛ فالآن نتعرض لضغوطات نفسية كبيرة كل يوم، حيث تقوم شقيقة الموظف في البرلمان بإحداث جلبة بواسطة الدق بالحجارة على سقف بيتنا كل ليلة، حتى نستسلم ونفرغ شقتنا التي نشغلها على سبيل الكراء منذ سنوات".

أمام هذه الاعتداءات المتوالية، لم تجد زهرة بن فاتح سوى توجيه نداء عاجل إلى المسؤولين في القضاء والأمن، من أجل حمايتها رفقة أبنائها من هذه التجاوزات التي حوّلت حياة أسرتها إلى جحيم متواصل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (38)

1 - Mann الاثنين 20 يناير 2020 - 21:06
الشعب الذي لا يزال يعيش في القرون الوسطى لا يمكن التعامل معه بمنطق القرن 21 ..اذا كان النظام يوزع أحكامًا كسنة و سنتين و ستة شهور على سارقي أموال الشعب و قطاع الطرق و المفسدين فهذا تشجيع للفوضى
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117
2 - ramos الاثنين 20 يناير 2020 - 21:11
آللهم ان هذا منكر السيبة فهاد بلاد الظلم القوي يأكل الضعيف. الله يخد فيه الحق
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82
3 - عزالدين لعيون الاثنين 20 يناير 2020 - 21:12
ان الله يمهل ولا يهمل.اعتقد أن مشكل الكراء في المغرب مشكل كبير ويجب وضع قانون ينصف الكاري والمكتري .
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54
4 - Momo الاثنين 20 يناير 2020 - 21:14
هذا ما يزيد كرهي لمؤسسات هذه الدولة التي تقف مع المتسلط و المتجبر ضد الضعيف و الانسان البسيط،والله العظيم حرام ما يحصل في هذه البلاد.امرأة مسكينة عجوزة لا يوجد من يحميها بل و حتى جيرانها و لا احد يحرك ساكنا.اذا كان هذا الادمي له حق في عقار هذه السيدة فليسلك طريق القانون.
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55
5 - مقاطعون الاثنين 20 يناير 2020 - 21:15
واوريونا حنت اديكوم القضاء و الشرطة و دولة الحق و القنون كونو رجال او خودو حق المستضعفين
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55
6 - مغربي الاثنين 20 يناير 2020 - 21:16
و هل هذا الشخص مهبول . لا بد من الاستماع اليه . على ما اعتقد ان البيت يشغله كراء و ربما اساء للحي بالمخدرات و الدعارة أقول (ربما) و هذا الموظف لم يستطيع التحمل و اذا كان هذا هو السبب فأنا معه و اذا كان من غير هذا فيجب سجن هذا الموضف
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-56
7 - bravo الاثنين 20 يناير 2020 - 21:16
نطلب من الشرطة اعتقال هذا الشخص على غرار الأستاذ المتهم بتارودانت
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34
8 - مستغربة الاثنين 20 يناير 2020 - 21:18
واش زعما السيبة والتسيب والتسلط ولا بلة المخزن ولا شنو بالضبط . واش مكاينش قانون . من شهر غشت والناس كتعاني والسلطة لم تحرك ساكن !!! بلد غريب عجيب يُطبق فيه القانون على فئات معينة فقط
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33
9 - saad الاثنين 20 يناير 2020 - 21:21
بدون تعليق
ساكتفي بلاحول ولا قوة الا بالله علي العظيم
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22
10 - khd الاثنين 20 يناير 2020 - 21:21
القانون فوق الجميع. هو موضف وبس ليست له الحصان البرلمانية. والقانون راه غادي اشدل ليك حقك. هاد الوطن راه عندو سيدنا إله انصرو غادي اشدليك حقك قومي بالواجب وارفعي عنه دعوة في المحكمة.
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-15
11 - ahmed الاثنين 20 يناير 2020 - 21:21
أضنها اخر ليلة له في حالة سراح.

ان الله ليملي للظالم، حتي اذا أخذه لم يفلته
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23
12 - احمد الاثنين 20 يناير 2020 - 21:22
هذا الشخص لا علاقة له بالبرلمان ولا يعمل بادارته النظامية. استقدمه فريق البام للعمل لفائدته كمتعاقد لمدة قصيرة، لكنه فشل في الحفاظ على عمله، وتم فصله.
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25
13 - moha الاثنين 20 يناير 2020 - 21:24
نطلب من الضابطة القضاءيه التدخل لانصاف هاته السيدة ومعاقبة هدا المتوحش لان زمان البصري انتهى ولان زمان الحموشي
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23
14 - حسن النتيفي الاثنين 20 يناير 2020 - 21:25
لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم بزاف والله العضيم بزاف هل عدنا الى زمن السيبة.لاحول و لا قوة إلا بالله
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19
15 - من تخوم الريف الاثنين 20 يناير 2020 - 21:26
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل لاتزال ممارسات كهذه في أيامنا؟ اعتقدت أن هذه النماذج قد ذهبت مع العهد القديم. يجب إعادة تربية هذا المجرم وليكن من يكون، كان موظفا في البرلمان، صديقا للعامل أو لهذا أو ذاك الوزير، هذا لا يهم، كلهم إلى الجحيم إن كانوا يناصرون الظلم و الجهل و الطغيان. و الله لو كان هذا جاري لما نام ليلة واحدة في بيته، و الله لأذقته عذاب جهنم في حياته. أووووووف ... أووووف .. يا له من حشرة.
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24
16 - FROM RIF الاثنين 20 يناير 2020 - 21:27
مجرم حقير وما لقاش الرجال لي يهرسو ليه الظلوع وفي الحقيقة حتى هاد الدولة فاسدة وكولشي مخربق فيها.
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31
17 - المهدي الاثنين 20 يناير 2020 - 21:29
باختصار هذا هو المغرب، مغرب المافيا والعصابة والفاسدين والمفسدين، لا أقل ولا أكثر فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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18
18 - Aisa الاثنين 20 يناير 2020 - 21:31
ان من يضرب هذا العجوز كانه يضرب ابواه ، ايستحق هذا ان يكون موظف بلبرلمان لا ابدا .
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16
19 - Salé Ahmed الاثنين 20 يناير 2020 - 21:32
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، لا تخافي ولا تحزني ، إن كان كل ما تقولينه صحيح ، تقديمي بشكاية ضده الى السيد وكيل جلالة الملك بمساعدة الشهود والادلاء بالشواهد الطبية ، فلن يفلح بإذن الله ، سيجازى عن فعلته ،
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10
20 - said الاثنين 20 يناير 2020 - 21:32
السيبه هادي والله مال هاده جهل ولا مالو مبقا قنون فالمغرب هاد النوع لي خاصو يتردع موضف بالبرلمان ولا برلمان نتاع قطاع الطرق والله العضيم الا انا مكرهتش يصبح شي نهار نسمع بلي تم حدف مجلس نواب او مستشارين من دستور المغريبي منفعو لا عيباد ولا البلااد بحتا حاجه مجومعه النهابين صلتو علا هاد البلد الله يخد فيهوم الحق
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9
21 - anonymous الاثنين 20 يناير 2020 - 21:34
دائما المسؤولين المغاربة يستغلون نفوذهم إما في
إرضاء مصالحهم الشخصية أو إرضاء جهات أجنبية أو إلحاق الضرر بالمواطن العادي.....هذا فقط يلخص أحوال العيش في هذا البلد السعيد الذي لا يرحم حتى المسنين منهم من يعتدى عليهم ومنهم مرميين في الشارع يتسولون...
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11
22 - حفيظ الاثنين 20 يناير 2020 - 21:35
حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم،
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11
23 - معروف الاثنين 20 يناير 2020 - 21:36
وماذا كان رد فعل الشرطة و النيابة العامة. يجب ان يكون القانون فوق الجميع
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10
24 - فبلادي ظلموني الاثنين 20 يناير 2020 - 21:37
ان كان هناك خلاف فالقضاء والقانون هو الفيصل.... مايفعله هذا الشخص هو استغلال النفوذ...
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9
25 - سعيد الاثنين 20 يناير 2020 - 21:38
المغرب والله ما دوله بحال شي ولاد الدرب تجمعوا و قالو نديرو دوله. صافي يحساب ليهم غير بني بنايه وسميها البرلمان را عندك بلد المؤسسات تضحكو على الناس. المرجو النشر هيسبريس.
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8
26 - Mouatene الاثنين 20 يناير 2020 - 21:38
انتم من صوتم عليهم واوصلتموهم الى تلك المناصب, اذن هم منكم واليكم
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0
27 - المتشرد الاثنين 20 يناير 2020 - 21:40
أعطيني قليلاً من الشرفاء المثقفين .. و سأحطم لك جيشاً من اللصوص و الفاسدين. - جان جاك روسو
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8
28 - الحاج هتشكوك الاثنين 20 يناير 2020 - 21:40
فكرتني في أمي عيشة مسكينة _ ومسكينات احنا بزاف منا
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8
29 - Ammar الاثنين 20 يناير 2020 - 21:42
موظف بالبرلمان يتصرف وكأن سيدي قاسم ملك لأبيه. السيبة. أين هو القانون؟ وأين هي السلطات؟
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8
30 - الحكرة الاثنين 20 يناير 2020 - 21:43
هي فعلا الحكرة لما كتغمض الشرطة والقضاء عينيها على الموضوع وطريقة الحكرة و غالبا ما يكون الحكار صاحب صلطة ونفود وهدا ما وقع لي أنا مع أخي المعيزي بوشعيب موضف بوزارة الداخلية بالرباط رمى بزوجتي وابني من منزل نحن ورثة فيه طردهم في غيابي وساعة متأخرة من الليل ويستولي عليه وحده طبعا مشيت في طريق القضاء والشكايات لاكن دون جدوى وهدا زاد في طغيانه والآن انا أسكن بيت فوق السطح في حي كله مخدرات و إجرام ليسكن هو بيت 234 مر مربع حي المنزه الرباط
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1
31 - Rachkhouri الاثنين 20 يناير 2020 - 21:44
أن يعيت الطغاة فسادا في الأرض ولا أحد يردع ويعيشون فوق كل القوانين فذلك قانون الغاب. فكيفما كانت الأاحوال لا حق لهاذا "الدلو" أن يعتدي على امرأة. فأين الجمعيات التي تطنطن في مواضيع فارغة. يا حامي البلاد الطغاة يفترسون الشعب كل شيء واضح للعيان نرجوا أن تتدخل وتضع حدا لكل هذا.
سيدتي "قاري" ماشي بالضرورة يكون مثقف ومؤدب.....فلا حول ولا قوة إلا بالله.
النصارى ربما يحتفظون بشيء من المسيحية أما نحن فقد ضاع كل شيء وأصبح النفاق عنوانا لنا إلا إلا من رحم الله.
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0
32 - من اعالي الجبل الاثنين 20 يناير 2020 - 21:45
كيفما كان المشكل بين الناس هناك محاكم تفصل بينهم
المرجو ان لا تنظروا و تتخيلوا لان العدل ياتي بالحجج او الشهود
اطالب بتدخل النيابة العامة و ان موظف بالبرلمان ليس له حصانة و انه انسان كسائر البشر
الله ياخد الحق من الظالم
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0
33 - جواد الاثنين 20 يناير 2020 - 21:47
في االقرن 21 وما زلنا نسمع شخص له نفوذ و يستغل علاقاته مع مسؤولين و هذا هو السبب نجد الناس تلتجئ
للإعلام..لنشر مظلوميتها...المغرب بهذا لن يتقدم..القانون يجب أن يطبق على الجميع..أنظروا للدول المتقدمة..العدل مهم جدا في تقدم الشعوب
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34 - حان الوقت الاثنين 20 يناير 2020 - 21:48
لا لا هادشي بزاف أخبار جريدة هسبريس تقرأ في جميع أنحاء العالم يجب أن يسجن هذا الشخص فورا ويكون عبرة للآخرين لأن المعتدي أساء إلى سمعة القانون في المملكة بحكم أنه موظف برلماني يجب أن يأخذ جزاءه ضعفين هذا الشخص تحدى السلطة و كأنه يقول أنا والطوفان من بعدي لا بد من توقيفه وإنصاف هذه الضحية من بطش هذا المعتدي الذي لم يراعي لا حق الجوار ولا المرأة المتقدمة في السن.
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35 - عابر سبيل الاثنين 20 يناير 2020 - 21:49
ماهو رايك يا سي لحبيب الرئيس الأول للمجلس في هذا الموضف أليس هناك قانون.لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم
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36 - لاتحزن الاثنين 20 يناير 2020 - 21:51
البرلمان اللي مخدم هاذ المعتدي لا يستحق الاحترام والتقة
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1
37 - nabil الاثنين 20 يناير 2020 - 21:59
ان كان ماتقوله المراة المسكينة صحيح فانني اقول لا حول ولا قوة الا بالله.
ولكنني تعلمت في هذه الدولة ان لا اتسرع في الاحكام و انتظر حتى تتجلى الحقيقة كاملة و عندها يمكن الحكم .لان العديد من القضايا و ما اكثرها تجلت حقيقتها فيما بعد .و اوجه ندائي لهذه المراة ان الله يمهل و لا يهمل.
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38 - محمد انا الاثنين 20 يناير 2020 - 22:03
هذا غبر موظف في البرلمان واش داير .طارزة هناك وسائل قانونية يمكنه اللجوء إليها إذا كان صاحب .القضاء .
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