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الرئيسية | حوادث | "هتك عرض قاصر" يجر شخصا إلى قضاء مراكش

"هتك عرض قاصر" يجر شخصا إلى قضاء مراكش

"هتك عرض قاصر" يجر شخصا إلى قضاء مراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الثلاثاء 21 يناير 2020 - 00:54

تمكنت مصالح الأمن العمومي بالمنطقة الأمنية المدينة/ جليز، التابعة لولاية أمن مراكش، من إيقاف شخص من ذوي السوابق العدلية يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل هتك عرض قاصر.

وأفادت مصادر أمنية لهسبريس بأن هذا التدخل الأمني جاء عقب عمليات تعقب ميدانية وتحريات قبلية، في سياق مواصلة تنزيل أهداف الخطة الأمنية الخاصة بمحاربة الظواهر الإجرامية وتعميم المقاربة الوقائية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي المصالح نفسها لشكاية مباشرة من الضحية في مواجهة الشخص المعني، الذي ظل متواريّاً عن الأنظار.

وأوضحت المصادر نفسها أن عملية إيقاف هذا الظنين تمت بعد أن كشفت تحريات الشرطة تردده على محل بأحد أحياء المدينة العتيقة، ليتم فرض حراسة سرية على المكان ذاته؛ وهو ما ساعد على إيقافه، على الرغم من محاولته الفرار ومقاومة عناصر الشرطة.

وأوردت المصادر أن المشتبه به أقرّ بالمنسوب إليه، وتمت إحالته على المصلحة الولائية للشرطة القضائية لتعميق البحث، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، بعد إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية.

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