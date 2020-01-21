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الرئيسية | حوادث | محكمة تزنيت تؤجّل قضية الاعتداء على رجل أمن

محكمة تزنيت تؤجّل قضية الاعتداء على رجل أمن

محكمة تزنيت تؤجّل قضية الاعتداء على رجل أمن
مصطفى البكار ممن تزنيت
الثلاثاء 21 يناير 2020 - 06:18

أرجأت هيئة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بتزنيت، مساء أمس، البت في قضية المتهميْن بالاعتداء على رجل أمن أثناء مزاولة مهامه ليلة رأس السنة الميلادية إلى جلسة يوم الخميس المقبل كموعد للمداولة والنطق بالحكم.

ويتابع المشتبه فيهما بتهم متعلقة بالسكر العلني البين وإحداث الضوضاء وارتكاب عنف وايذاء ضد رجال القوة العامة والموظفين العموميين أثناء قيامهم بوظائفهم نتج عنها إراقة دم وجرح.

وتعود أطوار هذه القضية إلى ليلة رأس السنة الميلادية عندما تعرض رجل أمن للتعنيف والرشق بواسطة قنينة زجاجية تسببت له في جرح غائر على مستوى الرأس، قبل أن يتمكن زملاؤه من إيقاف الجانحين اللذين كانا في حالة سكر طافح وإحالتهما على النيابة العامة التي أمرت إيداعهما السجن المحلي ومتابعتهما أمام القضاء.

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