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كُتّاب وآراء
دورية الدرك البحري تضبط رزما من المخدرات بأصيلة
تمكنت دورية للدرك البحري بأصيلة وعناصر من القوات المسلحة الملكية المكلفة بحراسة الحدود البحرية من إحباط محاولة لتهريب طن ونصف الطن من مخدر الشيرا عبر زورق مطاطي بمحرّكيْن.
وفي تفاصيل العملية، أوضحت مصادر جريدة هسبريس أن زورقا مطاطيا كان محملا برزم المخدرات انطلق من شاطئ الرميلات، وبعد قطع عشرات الأمتار باغتته دورية للدرك البحري بأصيلة؛ وهو ما أجبره على العودة إلى نقطة الانطلاق.
وأضافت المصادر ذاتها أن عودة الزورق وانقلابه بسبب الأمواج العالية وغزارة الأمطار مكّنا القوات المسلحة الملكية المكلفة بحراسة الحدود البحرية من ضبطه، ليتبيّن أنه محمل بـ56 رزمة من مخدر الشيرا و25 عبوة بلاستيك من البنزين.
وأشارت مصادر الجريدة إلى أن 4 أشخاص تمكنوا من الهروب إلى وجهة مجهولة؛ فيما فتح الدرك الترابي لأصيلة تحقيقا، تحت إشراف النيابة العامة، للوصول إلى الواقفين وراء العملية.