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الرئيسية | حوادث | تنسيق أمني يطيح بمبحوث عنه في نواحي برشيد

تنسيق أمني يطيح بمبحوث عنه في نواحي برشيد

تنسيق أمني يطيح بمبحوث عنه في نواحي برشيد
إبراهيم الحافظون من سطات
الثلاثاء 21 يناير 2020 - 07:33

أحالت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة سطات، أمس، شخصا يبلغ من العمر 29 سنة على أنظار النيابة العامة المختصة بالدائرة الاستئنافية سطات، للنظر في المنسوب إليه، للاشتباه في تورّطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات.

وأفادت مصادر هسبريس بأن المشتبه فيه جرى إيقافه في إطار تنسيق أمني بين عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بسطات وفرقة الشرطة القضائية للمنطقة الإقليمية لبرشيد، على مستوى إحدى الجماعات القروية ضواحي عاصمة أولاد حريز، بناء على مذكرات بحث عديدة صادرة في حقه، من أجل الاتجار في المخدرات.

وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز كميات من مخدر القنب الهندي "سنابل الكيف" والتبغ المهرب، فضلا عن مبالغ مالية متحصلة من عملية ترويج تلك الممنوعات وأسلحة بيضاء وسيارة تحمل صفائح مزوّرة.

وخضع المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية، لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي، مع الاستماع إليه في محضر قانوني، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل عرضه على وكيل الملك بالدائرة الاستئنافية سطات لاتخاذ القرار المناسب في حقه.

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