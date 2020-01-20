24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:2813:4316:2618:5020:08
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. "مؤتمر برلين" يدعو إلى وقف "التدخل" الخارجي في الأراضي الليبية (5.00)

  2. "ذاكرة النضال" توحد شبيبتي "الاتحاد والاستقلال" (5.00)

  3. صندوق التقاعد (5.00)

  4. الجزائر تبدي استعدادها لاحتضان الحوار بين الليبيين (5.00)

  5. اختلالات بالملايير في مديرية الأدوية تُحاصر وزير الصحة بالبرلمان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | ‪إنقاذ ثلاثة بحارة عالقين بعرض سواحل الداخلة‬

‪إنقاذ ثلاثة بحارة عالقين بعرض سواحل الداخلة‬

‪إنقاذ ثلاثة بحارة عالقين بعرض سواحل الداخلة‬
مصطفى البكار من تزنيت
الاثنين 20 يناير 2020 - 22:15

تمكن طاقم سفينة متخصصة في الصيد في أعالي البحار، اليوم الإثنين، من إنقاذ حياة ثلاثة بحارة كانوا قد علقوا بعرض سواحل الداخلة طيلة اليومين الماضيين.

ووفقا لما نقلته مصادر مهنية لهسبريس فإن البحارة كانوا في رحلة لصيد الأخطبوط قبل أن يتعرض قاربهم التقليدي للانقلاب بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأضافت المصادر ذاتها أن طاقم السفينة أشعر المصالح المعنية بالواقعة قصد القيام بجميع التدابير المعمول بها في مثل هذه الحالات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.