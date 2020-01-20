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إنقاذ ثلاثة بحارة عالقين بعرض سواحل الداخلة
الاثنين 20 يناير 2020 - 22:15
تمكن طاقم سفينة متخصصة في الصيد في أعالي البحار، اليوم الإثنين، من إنقاذ حياة ثلاثة بحارة كانوا قد علقوا بعرض سواحل الداخلة طيلة اليومين الماضيين.
ووفقا لما نقلته مصادر مهنية لهسبريس فإن البحارة كانوا في رحلة لصيد الأخطبوط قبل أن يتعرض قاربهم التقليدي للانقلاب بسبب سوء الأحوال الجوية.
وأضافت المصادر ذاتها أن طاقم السفينة أشعر المصالح المعنية بالواقعة قصد القيام بجميع التدابير المعمول بها في مثل هذه الحالات.