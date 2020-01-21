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كُتّاب وآراء
كمين يوقع مروجي "أقراص مخدرة" في قبضة الأمن
تمكنت عناصر فرقة الأبحاث والتدخلات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة بتطوان من توقيف ثلاثة أشخاص ينشطون في مجال ترويج المخدرات القوية، وحجز كمية مهمة من الأقراص المخدرة بلغت 470 قرصا من نوع اكستازي.
وقال مصدر لهسبريس إن العملية جاءت بناء على معلومات دقيقة، ومكنت من توقيف ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق القضائية على متن سيارة خفيفة بمرآب أحد الأسواق الكبرى بالحمامة البيضاء، عقب كمين محكم وعملية رصد ومراقبة للمشتبه فيهم.
وأسفرت العملية، علاوة على حجز الأقراص المخدرة، عن حجز ثلاثة هواتف نقالة ومبلغ مالي وسيارة خفيفة.
وأحيل الموقوفون على المصلحة الولائية للشرطة القضائية رهن تدبير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، من أجل تعميق الأبحاث.