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كُتّاب وآراء
النصب يجر "مهاجرين أفارقة" إلى محكمة مراكش
أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالمدينة الحمراء، بعد انتهاء إجراءات البحث التمهيدي، ثلاثة مواطنين ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء على النيابة العامة المختصة لدى ابتدائية مراكش.
وأفادت مصادر أمنية بأن الموقوفين الثلاثة، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 29 و31 سنة، يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات.
وأوضحت مصادر هسبريس أن "عملية إيقاف المشتبه فيهم، المقيمين بالمغرب بصفة غير شرعية، جرت داخل منزل معد للكراء بمدينة مراكش".
وأضافت المصادر ذاتها أن "تحرك مصالح الشرطة القضائية جاء على خلفية توصلها بشكاية من لدن مواطن أجنبي ينحدر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء حول تعرضه للنصب والاحتيال من طرف المشتكى بهم الموقوفين".
وواصلت: "أسفرت عملية التفتيش المنجزة داخل المسكن عن حجز حاسوب محمول وجهاز معلوماتي لقرصنة البطائق البنكية، علاوة على هاتف نقال أثبتت الخبرة التقنية أنه يتوفر على تطبيق يستخدم في قرصنة بطاقات الائتمان البنكي".
يذكر أن النيابة العامة المختصة أحالت المشتبه فيهم الثلاثة بعد الاستماع إليهم على قاضي التحقيق، في انتظار تقديمهم أمام القضاء الجالس، لمحاكمتهم بالمنسوب إليهم.