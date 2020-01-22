الشرطة تحبط محاولة للهجرة السرية بميناء أكادير

رشيد بيجيكن من أكادير

تمكنت مصالح مفوضية الشرطة بميناء أكادير، الثلاثاء، من إجهاض محاولة لتنظيم عملية للهجرة غير المشروعة، في عملية أسفرت عن إيقاف خمسة مرشحين للهجرة السرية من جنسية مغربية.

وحسب مصدر أمني، فقد جرى إيقاف المرشحين الخمسة أثناء محاولتهم التسلل إلى داخل باخرة تجارية أجنبية، قبل أن تمكن إجراءات البحث المنجزة في إطار هذه القضية من إيقاف شخص يشتغل حارسا خاصا بإحدى الشركات التجارية بالميناء، يشتبه في تلقيه لمبالغ مالية من قبل المشتبه فيهم مقابل وعود بتسهيل عملية ولوجهم المحطة البحرية التي توجد بها هذه الباخرة، حيث جرى إيقافه بدوره وبحوزته مبلغ مالي تحصل عليه مقابل دوره في هذه العملية الإجرامية.

وقد وُضع المشتبه فيهم جميعا رهن تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، التي تندرج في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة الشبكات الإجرامية التي تنشط في مجال تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر، يورد المصدر ذاته.