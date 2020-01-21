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كُتّاب وآراء
المخدرات الصلبة تنهي نشاط 3 أشخاص بأكادير
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 39 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، لكونه يشكل موضوع 11 مذكرة بحث على الصعيد الوطني في قضايا تتعلق بالحيازة وترويج المخدرات الصلبة.
وأورد مصدر أمني أنه جرى إيقاف المشتبه فيه على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. كما أسفرت التحريات المنجزة عن إيقاف شخصين آخرين؛ من ضمنهما سائق سيارة أجرة، يشتبه في ارتباطهما بهذا النشاط الإجرامي، فضلا عن حجز جرعات من مخدر الكوكايين ومبالغ مالية يشتبه في كونها من عائدات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، وكذا تحديد امتدادات هذه القضية وارتباطاتها المحتملة بقضايا ترويج المخدرات الصلبة.