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كُتّاب وآراء
تفكيك ورشة سرية لتصنيع أكياس بلاستيكية بفاس
تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن بنسودة بمدينة فاس، الإثنين، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 40 و65 سنة؛ وذلك للاشتباه في تورطهما في الاتجار بالأكياس البلاستيكية المحظورة وحيازتها.
وجرى توقيف المشتبه فيهما، حسب ما أفادت به ولاية أمن فاس، في تصريح لهسبريس، بالمنطقة الصناعية عين الشقف بالمدينة ذاتها؛ وذلك بعد أن أظهر تدخل أمني لفض خلاف بينهما أنهما يديران ورشة سرية متخصصة في الصناعات البلاستيكية.
المصدر ذاته أوضح أن عملية التفتيش المنجزة داخل هذه الورشة أسفرت عن حجز طن و40 كيلوغراما من الأكياس البلاستيكية الجاهزة للترويج، بالإضافة إلى ثلاث آلات و279 كيلوغراما من المواد الكيماوية الأولية المستعملة في تصنيعها.
كما مكنت عملية المداهمة والتفتيش، يضيف المصدر الأمني، من حجز 97 كيلوغراما من مسحوق للتنظيف معبأة في 209 علب تحمل علامة تجارية مقلدة.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الأول تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم إخضاع مساعده لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، حسب المصدر ذاته.
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تعليقات الزوّار (2)
الحكرة على الصغار و تلهيونا بمشاكل صغييييورة مقارنة مع المشااااكل الكبرى الحقيقية؛ و انتشار الجرائم الصغرى و الكبرى و انتشار البطالة و الكريساج بإبشع ااطرق و لا يخشون السجن.....
و هل فكرتم فعلا في بديل حقيقي للبلاستيك