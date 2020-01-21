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الرئيسية | حوادث | القضاء الفرنسي يحيل لمجرد على غرفة الجنايات بتهمة الاغتصاب

القضاء الفرنسي يحيل لمجرد على غرفة الجنايات بتهمة الاغتصاب

القضاء الفرنسي يحيل لمجرد على غرفة الجنايات بتهمة الاغتصاب
متابعة من خالد ملوك
الثلاثاء 21 يناير 2020 - 23:00

قرر القضاء الفرنسي إعادة فتح ملف الفنان المغربي سعد المجرد وإحالته على غرفة الجنايات المختصة، بعدما أعيد تصنيف الحقائق على أنها "اغتصاب" وليست "اعتداء جنسيا وعنفا مشددا"، بناء على شكاية كانت قد تقدمت بها شابة فرنسية أواخر عام 2016 ادعت تعرضها لمحاولة اغتصاب داخل فندق بباريس.

ووفق ما أوردته صحيفة "20minutes" الفرنسية فإن محكمة الاستئناف بالعاصمة الفرنسية باريس ألغت بذلك قرار قاضي التحقيق الصادر شهر أبريل من السنة الماضية، الذي تم بموجبه إطلاق سراح المجرد بشكل مؤقت، مع إخضاعه للمراقبة والسماح له بإحياء حفلات بدول خليجية شهدت حضورا جماهيريا كبيرا.

وأوضح المنبر الإعلامي أنه في سنة 2017 أمرت غرفة التحقيق بالهيئة القضائية المذكورة بالإفراج عن "نجم البوب المغربي"، مع إخضاعه لتدابير الإقامة الجبرية وإلزامه بحمل سوار إلكتروني يلف ساقه، مؤكدا أن الأبحاث القضائية تفيد بأن الأفعال المرتكبة "ينطبق عليها وصف الاغتصاب".

وزاد المصدر الإخباري عينه أن التهمة الثقيلة الموجهة إلى الفنان سعد المجرد جاءت بعد تحليل دقيق للحقائق، مشيرا إلى أن "هذا الإجراء القضائي الجديد يرفض قرار قاضي التحقيق السابق الذي أقر بتمتيع المتهم بالسراح مقابل أداء كفالة مالية، وهو الحُكم الذي لقي ترحيبا من قبل دفاع الشابة الفرنسية ضحية الاغتصاب المزعوم".

من جهتها، قالت صحيفة "لوغيون لو جوغ" إن إعلان محكمة الاستئناف بباريس، اليوم، إعادة فتح هذا الملف سيثير الكثير من ردود الفعل، موردة أن الجريمة المرتكبة من قبل الفنان المغربي ينطبق عليها وصف "الاغتصاب"، وهي التهمة التي يعاقب عليها القضاء الفرنسي بأحكام قاسية قد تصل إلى 20 عاما.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - هااام جدا الثلاثاء 21 يناير 2020 - 23:17
ان شاء الله يحكم عليه بالمؤبد يا رب انسان شوه سمعة المغاربة
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-36
2 - عادل الثلاثاء 21 يناير 2020 - 23:21
القضية حامضة، أغلب الفنانين الجيل الحالي أخلاقهم وسيرتهم تعكس تربيتهم ومنهجهم في الحياة،..
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65
3 - moha الثلاثاء 21 يناير 2020 - 23:22
آلي دار الدنب يستهل العقوبة والقضاء الفرنسي نزيه ولا يعرف المحسوبي او ان هدا الفنان له وسام ملكي فليتحمل ما زرع
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51
4 - Samir الثلاثاء 21 يناير 2020 - 23:23
Voilà une justice indépendante qui prends le temps d'enquêter sur un crime
Machiii la justice diale bake sahbiii ola flouse bravo la France
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32
5 - أيوب الثلاثاء 21 يناير 2020 - 23:29
أنا لم و لا أتابع قضية سعد عن كثب لكنني أستغرب كيف أخذ التحقيق كل هذه السنوات خصوصا أنه تحقيق فرنسي لا احتاج لوصفه، لو كان فعلا قد ارتكب الجناية فليصدر الحكم و يطبق، اعلم انه يدفع المبالغ الطائلة للسراح المؤقت ، لكن هذا أكثر من سراح، إنه يتمتع بكامل الحرية ولست أدري إذا كانت عقوبات الجرائم تدفع نقدا فقط ، فعلا هذا غريب ويبدو لي غير عادل ومتطاول فيه
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3
6 - إبن المملكة الثلاثاء 21 يناير 2020 - 23:30
المجرد ملياردير لا خوف عليه و لا هم يحزنون ... ومعارفه من الأمراء و الملوك و رجال الأعمال
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-13
7 - خليل الثلاثاء 21 يناير 2020 - 23:31
لو كان الأمر يتعلق بفرنسي و تراجع القضاء المغربي عن حكمه لرفضت فرنسا تسليمه للمغرب. أتمنى قضائنا أن يمتنع عن متابعة سعد لمجرد و يضغط بقوة حتى لو كلف ذلك إلغاء التعاون القضائي بين البلدين. أنا لست من معجبين سعد لمجرد و لا أستمع لأغانيه و الأمر يتعلق فقط بتعامل الغرب بعجرفة و احتقار مع الدول المتخلفة و التي كانت مستعمرة.
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2
8 - رضوان الثلاثاء 21 يناير 2020 - 23:32
غير القضاء الفرنسي توحش فلوس الكفالة الباهضة الثمن ديال سعد وجبد هاد الموضوع
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-1
9 - سعد الثلاثاء 21 يناير 2020 - 23:32
هاد الولد مسكين مغيرتاحش الصبر ليه ولوالديه. حتى فرح كان في لول يقولو اشنو واقع خلاوه جمع فلوس وغياخدهم ليهم كون اعتازل احسن الله يفك كربته يا ربي امين
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-3
10 - ريفي من امزورن الثلاثاء 21 يناير 2020 - 23:32
لمجرد كان تيسحاب ليه راه في المروك ويدير لي بغى .
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7
11 - رحم الله عبدا عرف قدر نفسه ! الثلاثاء 21 يناير 2020 - 23:33
بكل صرحة ﻻ اظن ان لمجرد سيخرج من القضاء الفرنسي بدون عقاب !! اذا كان الرئيس والوزير .و..و.يخضعون للمراقبة والمحاسبة الصارمة !؟ فكيف بشخص اجنبي !! فرنسا بﻻد الحق والقانون ، ما كاين ولد الفشوش وﻻ ولد الفلوس !! العقاب كما أنزل .
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4
12 - مولاة لحريرة الثلاثاء 21 يناير 2020 - 23:34
بغينا القضاء الفرنسي يجي يحكم فقضايا الإغتصاب فلمغريب. باش حتا لمغربيات يحسو بلي حتاهوما بشر. ماشي سلعة. قل جاء الحق وزهق الباطل.
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10
13 - يا مرحبا الثلاثاء 21 يناير 2020 - 23:37
قانون الفرنسي لا ينخدع بسرعة لقد تبث أنه إغتصاب وأحكام عشرين سنة ميلادية
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6
14 - Kénitra city الثلاثاء 21 يناير 2020 - 23:38
مالذي يحصل لاصحاب الاوسمة ؟؟
متهمين و يحاكمون بعقوبات قااااسية
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3
15 - مجهول المصير الثلاثاء 21 يناير 2020 - 23:40
السجن ينتظرك افسدت خلق الله وتعديت حدودك والان جاء وقت دفع الحساب القضاء الفرنسي لايلعب احكام قاسية تنتظرك واحد 20 عام
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0
16 - انا الثلاثاء 21 يناير 2020 - 23:41
دوماج... كنت محبوبا و صرت مذموما.
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17 - yassmin الثلاثاء 21 يناير 2020 - 23:41
بان ليهم تاني دخل الفلوس خصهم يحلبوه الله يكون معاه
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0
18 - مواطن مغربي الثلاثاء 21 يناير 2020 - 23:42
ماشي شغلي....
أعرف انو لي دار راسو فالنخالة ينقبو الدجاج
وكذلك أعرف لي دارها بيديه يفكها بسنيه
وكذلك أعرف انه لا نار بدون دخان
سعد لمجرد موجود في أحد الأمثلة الشعبية أكيد
انشري هيسبريس
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1
19 - حسن بن احمد الثلاثاء 21 يناير 2020 - 23:42
اضن ان القضاء الفرنسي يبتز كل مرة المغني سعد حيت علم ان الاخير عمل سهرات غي الخليج مقابل اموال كتيرة
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1
20 - محامي الثلاثاء 21 يناير 2020 - 23:43
ياك المغرب تابع القوانين نتاع فرانسا علاش مكيطبقوشي لقانون بحالهم حنا كيغطسبو الأطفال مكيعملشي لعقوبة بحال فرنسا أما الفتيات لا هدرة عليهم 30٪مغطسبنهم مكيمشوشي إوظعو الشكايا كيخفو من الفظيحة
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1
21 - متابع للقضية رقم 237 الثلاثاء 21 يناير 2020 - 23:46
القضاء الفرنسي خطير ، السيد خلص مليار سنتيم باش يخرج سراح موقت ، تسالت الفلوس وهوما يرجعو يشدو فيه ثاني باش يتحاكم ولا يخلص شي جوج ديال المليار ، معروف على القضاء في اروبا وامريكا يتبعون سياسة قصف جيب المشاهير لتجنب السجن وهذا ما يجري مع المجرد ، داكشي علاش دار حفلات كبيرة في الخليج باش يجمع الفلوس ويخلص الفرنسيس ،،، فنان ضيع مسيرته الفنية بالانحراف والتفاهات ودابا رجع خدام على الفرنسين ينعش خزينتهم كل سنة بملايير السنتيمات .
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-2
22 - بنكبور الثلاثاء 21 يناير 2020 - 23:48
ليدار الذنب يستاهل العقوبة؛ يبقى فينا هير والديه مساكن ؛ ولكن تاهاذوك الناس ليتعدى عليهم راهم بشر مساكن و عندهم احساس مهما كانت ديانتهم
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2
23 - تايكة غرماد الثلاثاء 21 يناير 2020 - 23:50
ياك مسؤولي البلد يتشبهون بفرنسا في كل شيء !!!!هذا أحسن درس لبلد ينعدم فيه القضاء وانعدم فيه بالتالي مقومات دولة بانعدام القضاء !!
شكرًا فرنسا على الدرس شكرًا شكرًا على تمريغ انوف مسؤولي بلد في الوحل وإعطاءهم الدروس لكن هيهات لا حياة لمن تنادي في بلد انهار فيه كل شيء
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