24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:58
|08:27
|13:44
|16:28
|18:52
|20:10
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- انتخاب الفحيلي على رأس "التجار الأحرار" بمراكش
- سعيد بركان .. محام يتأرجح بين الدين والعلوم القانونية في ألمانيا
- مغاربة ألمانيا: سعيد بركان
- التساقطات تنعش آمال المزارعين وتساهم في الحد من موجة الصقيع
- إلى الباحثات عن شعر لامع وقوي .. هذه وصفة غذائية طبية
مبروكي يخوض في خلط المغاربة بين عذرية المرأة وغشاء البكارة (5.00)
رفض زوجات مسؤولين التصريح بالممتلكات "يجمّد" القانون الجنائي (5.00)
- مبرّرات داخلية وخارجية تقف وراء تغييب المغرب عن "قمة برلين" - (85)
- رفض زوجات مسؤولين التصريح بالممتلكات "يجمّد" القانون الجنائي - (62)
- العثماني: التهويل لا يحارب الفساد والتشويه لا يقوي ثقة المغاربة - (54)
- الوداد يتعاقد مع 11 لاعبا جديدا .. ومدرب جزائري يُساعد دوسابر - (44)
- القوات الجوية الملكية تقتني رادارات مضادة للصّواريخ و"الدرونات" - (42)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
القضاء الفرنسي يحيل لمجرد على غرفة الجنايات بتهمة الاغتصاب
قرر القضاء الفرنسي إعادة فتح ملف الفنان المغربي سعد المجرد وإحالته على غرفة الجنايات المختصة، بعدما أعيد تصنيف الحقائق على أنها "اغتصاب" وليست "اعتداء جنسيا وعنفا مشددا"، بناء على شكاية كانت قد تقدمت بها شابة فرنسية أواخر عام 2016 ادعت تعرضها لمحاولة اغتصاب داخل فندق بباريس.
ووفق ما أوردته صحيفة "20minutes" الفرنسية فإن محكمة الاستئناف بالعاصمة الفرنسية باريس ألغت بذلك قرار قاضي التحقيق الصادر شهر أبريل من السنة الماضية، الذي تم بموجبه إطلاق سراح المجرد بشكل مؤقت، مع إخضاعه للمراقبة والسماح له بإحياء حفلات بدول خليجية شهدت حضورا جماهيريا كبيرا.
وأوضح المنبر الإعلامي أنه في سنة 2017 أمرت غرفة التحقيق بالهيئة القضائية المذكورة بالإفراج عن "نجم البوب المغربي"، مع إخضاعه لتدابير الإقامة الجبرية وإلزامه بحمل سوار إلكتروني يلف ساقه، مؤكدا أن الأبحاث القضائية تفيد بأن الأفعال المرتكبة "ينطبق عليها وصف الاغتصاب".
وزاد المصدر الإخباري عينه أن التهمة الثقيلة الموجهة إلى الفنان سعد المجرد جاءت بعد تحليل دقيق للحقائق، مشيرا إلى أن "هذا الإجراء القضائي الجديد يرفض قرار قاضي التحقيق السابق الذي أقر بتمتيع المتهم بالسراح مقابل أداء كفالة مالية، وهو الحُكم الذي لقي ترحيبا من قبل دفاع الشابة الفرنسية ضحية الاغتصاب المزعوم".
من جهتها، قالت صحيفة "لوغيون لو جوغ" إن إعلان محكمة الاستئناف بباريس، اليوم، إعادة فتح هذا الملف سيثير الكثير من ردود الفعل، موردة أن الجريمة المرتكبة من قبل الفنان المغربي ينطبق عليها وصف "الاغتصاب"، وهي التهمة التي يعاقب عليها القضاء الفرنسي بأحكام قاسية قد تصل إلى 20 عاما.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (23)
Machiii la justice diale bake sahbiii ola flouse bravo la France
متهمين و يحاكمون بعقوبات قااااسية
أعرف انو لي دار راسو فالنخالة ينقبو الدجاج
وكذلك أعرف لي دارها بيديه يفكها بسنيه
وكذلك أعرف انه لا نار بدون دخان
سعد لمجرد موجود في أحد الأمثلة الشعبية أكيد
انشري هيسبريس
شكرًا فرنسا على الدرس شكرًا شكرًا على تمريغ انوف مسؤولي بلد في الوحل وإعطاءهم الدروس لكن هيهات لا حياة لمن تنادي في بلد انهار فيه كل شيء