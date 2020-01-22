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كُتّاب وآراء
إيقاف مستخدم بجامع الفنا اعتدى على أمريكية
أمرت النيابة العامة لدى ابتدائية مراكش، الثلاثاء، بالحراسة النظرية في حق مستخدم بـ"حنطة مأكولات شعبية" بساحة جامع الفنا، من أجل شبهة الاعتداء على عارضة الأزياء الأمريكية والفاعلة الجمعوية مريم مونتاغ لفظيا وجسديا.
وجاء هذا القرار بعد استدعاء مصالح الأمن بالدائرة الخامسة، مساء اليوم نفسه، الأمريكية التي تعرفت على المعني بالأمر، وبعد ذلك فتح له محضر تحقيق تمهيدي.
وقالت مصادر أمنية لهسبريس إن تدخل مصالح المنطقة الأمنية الخامسة كان بأمر من والي أمن مراكش، "بعدما نشرت الضحية "تدونية" تعري فيها ما تعرفه الساحة من سلوكيات تشوه سمعة السياحة بالمدنية".
وأوضحت المعنية في "التدوينة" عينها على صفحاتها بشبكات التواصل الاجتماعي، التي تتابع من طرف عدد كبير من محبيها، أنها عاشت بمراكش لسنوات، وتداوم على زيارة ساحة جامع الفنا، معبرة عن استغرابها "التحول الذي أضحى يشكل طقسا يوميا من طرف مستخدمين عدوانيين بـ"حنطات" المأكولات".
وعاينت هسبريس مدى الاستياء من خلال التعليقات الكثيرة على صفحة العارضة المشتكية على هذا التصرف المشين، حيث عبر متابعوها عن أسفهم لما وقع، مطالبين الجهات الأمنية والقضائية باتخاذ المتعين في مثل هذه الحالات التي تشوه اقتصاد مدينة ومشروع تراهن عليه الدولة المغربية إلى جانب قطاعات أخرى لتحقيق التنمية.