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الرئيسية | حوادث | السرقة تحت التهديد توقع بـ"القرع" و"شكليطة"

السرقة تحت التهديد توقع بـ"القرع" و"شكليطة"

السرقة تحت التهديد توقع بـ"القرع" و"شكليطة"
هسبريس من القصر الكبير
الثلاثاء 21 يناير 2020 - 22:55

تمكنت فرقة الأبحاث التابعة للضابطة القضائية بالقصر الكبير من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية بحي السلام بالمدينة ذاتها.

الموقوفان كانا موضوعا مذكرات بحث وطنية، إذ سبق لهما أن قاما باعتراض طريق عدد من الضحايا وسلب ممتلكاتهم تحت التهديد بالأسلحة البيضاء.

ويتعلق الأمر بكل من "أ.هـ"، من مواليد 1998، ويلقب بـ"القرع "، و"إ.قـ"، من مواليد 1995 ويعرف بـ"شكليطة"، والذي ضبط بحوزته سلاح أبيض من الحجم الكبير.

وتم وضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية للتحقيق معهما وتقديمهما إلى العدالة.

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