الرشوة تطيح برئيس جماعة قروية ضواحي مراكش

هسبريس من الرباط

قامت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بفتح بحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء اليوم الثلاثاء؛ وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لرئيس جماعة قروية ضواحي مراكش، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بجرائم الفساد المالي.

وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية ضبطت المشتبه به في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي مهم على سبيل الرشوة مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته؛ وذلك بعدما طلب من الطرف الشاكي تمكينه من المبلغ المحجوز مقابل منحه رخصة للبناء في دائرة نفوذ اختصاصه المكاني، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.