زواج فاتحة أم نزوة عابرة؟ .. زوجة المحامي تكشف مستجدات مثيرة

هسبريس - عبد الإله شبل

أمام اكتساح تصريحات الشريكة المفترضة لمحام بهيئة الدار البيضاء في تهمة الخيانة الزوجية، الذي تنظر فيها المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع، لمواقع التواصل الاجتماعي ومختلف الجرائد الإلكترونية، كان لا بد من طرق باب الطرف الثاني في القضية، المتمثل في المحامية فاطمة الزهراء الإبراهيمي، زوجة المحامي المشتبه في ارتكابه الجريمة.

المحامية هي نفسها المشتكية في هذا الملف، وقررت الخروج إلى وسائل الإعلام، بعد "حملة ممنهجة" تعرضت لها رفقة أسرتها، وفق تعبيرها، مؤكدة أن كل ما جاء على لسان المشتبه في تورطها في الخيانة الزوجية، التي جرت متابعتها في حالة اعتقال، "يتضمن تصريحات متناقضة وكاذبة".

وانطلقت قصة هذا الملف، حسب المحامية نفسها، في حديثها لجريدة هسبريس الإلكترونية، سنة 2017، إذ تورد أنها "إثر خلاف مع زوجها، وخلال تواجده بمدينة مراكش في إطار عمل، سيلتقي بالفتاة المعنية، ليدخل بعدها في دوامة لم يخرج منها إلى حدود اليوم".

وحسب الزوجة المشتكية فإن زوجها التقى مع هذه الفتاة التي استدرجته داخل مطعم، ومن ثم توجها صوب شقة بعد اتصالها بصاحبها، ليقضيا ليلة حميمية داخلها. لم يكن المحامي، حسب زوجته، يخال أنه سقط في يد فتاة ستحول حياته إلى جحيم، وتشرع في ابتزازه وتهديده بتشتيت أسرته، بل اعتقد أنها ليلة عادية ستنتهي مع بزوغ يوم جديد.

وتؤكد المحامية أن زوجها لم يقض سوى ليلة واحدة مع المتهمة بالخيانة، وأن الصور المسربة ليست إلا صور تلك الليلة، والتي التقطت من طرفها بعناية، وكأنها تعد العدة للمقبل من الأيام، لافتة إلى كون ما يتم نشره من صور يتم الحديث عن كونها تتعلق بالخطبة أو غيرها جاءت عقب استمرار المشتكى بها في ابتزاز الزوج.

ولفتت الزوجة إلى كون المشتبه فيها، التي تطالب بإثبات النسب، لكون ابنتها نتيجة حمل من المعني، كانت تعمل على ابتزاز زوجها بالصور المذكورة، مشيرة إلى أنها "تظهر أنه تم التقاطها بسوء نية، وتؤكد أن شيئا ما في الطريق"، وفق تعبيرها.

استمر الوضع على ما هو عليه، وظل الزوج حسب رواية زوجته يتعرض لضغوطات وابتزاز من لدن المشتبه فيها، التي بعثت له صورا لهما في وضع حميمي، وفرضت عليه الترافع في ملفات تتعلق بأقارب لها، ليصل به الأمر إلى محاولة اقتناء الصور بمبلغ يناهز عشرين ألف درهم، لكنها احتفظت بنسخ منها لتواصل ابتزازها له.

واستغربت المتحدثة نفسها كون المشتكى بها، التي قضت ليلة حمراء مع زوجها سنة 2017، لم تعلن حملها وتحاول إثبات النسب حتى سنة 2020، موردة: "حاولت الاتصال بي يوم 7 يناير 2020 عن طريق أختها، لتخبرني بوضع مقال لإثبات النسب، وهو أمر لم أستوعبه".

وأضافت المحامية: "المشتكى بها يجب أن تكون لها الجرأة وتنشر صورا حديثة لها مع زوجي، ذلك أنه خلال مكالمة جمعتنا تؤكد أنها لا تتوفر على صور عدا تلك المنشورة".

وتشير المحامية بهيئة الدار البيضاء إلى كونها لجأت إلى تقديم شكايتها بعد تعرضها للتهديد من طرف المشتكى بها، وإلى أن توقيفها ومتابعتها في حالة اعتقال "كان بفعل القانون الجنائي وليس بضغوطات منها كمحامية".

وبخصوص مسألة النسب، تؤكد المحامية أن زوجها ينفي علاقته بها، وينفي وجود أي صلة بها منذ تلك الواقعة سنة 2017، مؤكدة أن جلسات المحاكمة ستكشف العديد من المفاجئات خلال عرض الأدلة والحجج المتوفرة أمام القضاء.

واعتبرت المتحدثة أن زوجها "ضحية جهة معينة، لأن الملف أخذ أكبر من حجمه"، مردفة: "يتم النشر بطريقة معينة، وهناك محاولة لإقحام حزب معين رغم أن زوجي ينفي علاقته به"، وزادت: "من له حساب يريد تصفيته الآن، وهناك من يتحكم في الأمر، لكن سيظهر في الأخير من يقف وراءه".

وحاولت الجريدة أخذ وجهة نظر المشتكى بها، إذ قدمت شقيقتها موعدا للتصوير معها بعد عودتها من عيادة طبيب، لكنها تراجعت عن ذلك في ما بعد.

وتنطلق يوم غد الأربعاء أولى جلسات هذا الملف الذي تتابع فيه أم رضيعة في حالة سراح مؤقت بعدما قررت الهيئة المكونة من القاضي مصطفى بن ميرة، وهشام لوسكي، نائب وكيل الملك، منحها السراح المؤقت بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف درهم.