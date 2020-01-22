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الرئيسية | حوادث | زواج فاتحة أم نزوة عابرة؟ .. زوجة المحامي تكشف مستجدات مثيرة

زواج فاتحة أم نزوة عابرة؟ .. زوجة المحامي تكشف مستجدات مثيرة

زواج فاتحة أم نزوة عابرة؟ .. زوجة المحامي تكشف مستجدات مثيرة
هسبريس - عبد الإله شبل
الأربعاء 22 يناير 2020 - 10:00

أمام اكتساح تصريحات الشريكة المفترضة لمحام بهيئة الدار البيضاء في تهمة الخيانة الزوجية، الذي تنظر فيها المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع، لمواقع التواصل الاجتماعي ومختلف الجرائد الإلكترونية، كان لا بد من طرق باب الطرف الثاني في القضية، المتمثل في المحامية فاطمة الزهراء الإبراهيمي، زوجة المحامي المشتبه في ارتكابه الجريمة.

المحامية هي نفسها المشتكية في هذا الملف، وقررت الخروج إلى وسائل الإعلام، بعد "حملة ممنهجة" تعرضت لها رفقة أسرتها، وفق تعبيرها، مؤكدة أن كل ما جاء على لسان المشتبه في تورطها في الخيانة الزوجية، التي جرت متابعتها في حالة اعتقال، "يتضمن تصريحات متناقضة وكاذبة".

وانطلقت قصة هذا الملف، حسب المحامية نفسها، في حديثها لجريدة هسبريس الإلكترونية، سنة 2017، إذ تورد أنها "إثر خلاف مع زوجها، وخلال تواجده بمدينة مراكش في إطار عمل، سيلتقي بالفتاة المعنية، ليدخل بعدها في دوامة لم يخرج منها إلى حدود اليوم".

وحسب الزوجة المشتكية فإن زوجها التقى مع هذه الفتاة التي استدرجته داخل مطعم، ومن ثم توجها صوب شقة بعد اتصالها بصاحبها، ليقضيا ليلة حميمية داخلها. لم يكن المحامي، حسب زوجته، يخال أنه سقط في يد فتاة ستحول حياته إلى جحيم، وتشرع في ابتزازه وتهديده بتشتيت أسرته، بل اعتقد أنها ليلة عادية ستنتهي مع بزوغ يوم جديد.

وتؤكد المحامية أن زوجها لم يقض سوى ليلة واحدة مع المتهمة بالخيانة، وأن الصور المسربة ليست إلا صور تلك الليلة، والتي التقطت من طرفها بعناية، وكأنها تعد العدة للمقبل من الأيام، لافتة إلى كون ما يتم نشره من صور يتم الحديث عن كونها تتعلق بالخطبة أو غيرها جاءت عقب استمرار المشتكى بها في ابتزاز الزوج.

ولفتت الزوجة إلى كون المشتبه فيها، التي تطالب بإثبات النسب، لكون ابنتها نتيجة حمل من المعني، كانت تعمل على ابتزاز زوجها بالصور المذكورة، مشيرة إلى أنها "تظهر أنه تم التقاطها بسوء نية، وتؤكد أن شيئا ما في الطريق"، وفق تعبيرها.

استمر الوضع على ما هو عليه، وظل الزوج حسب رواية زوجته يتعرض لضغوطات وابتزاز من لدن المشتبه فيها، التي بعثت له صورا لهما في وضع حميمي، وفرضت عليه الترافع في ملفات تتعلق بأقارب لها، ليصل به الأمر إلى محاولة اقتناء الصور بمبلغ يناهز عشرين ألف درهم، لكنها احتفظت بنسخ منها لتواصل ابتزازها له.

واستغربت المتحدثة نفسها كون المشتكى بها، التي قضت ليلة حمراء مع زوجها سنة 2017، لم تعلن حملها وتحاول إثبات النسب حتى سنة 2020، موردة: "حاولت الاتصال بي يوم 7 يناير 2020 عن طريق أختها، لتخبرني بوضع مقال لإثبات النسب، وهو أمر لم أستوعبه".

وأضافت المحامية: "المشتكى بها يجب أن تكون لها الجرأة وتنشر صورا حديثة لها مع زوجي، ذلك أنه خلال مكالمة جمعتنا تؤكد أنها لا تتوفر على صور عدا تلك المنشورة".

وتشير المحامية بهيئة الدار البيضاء إلى كونها لجأت إلى تقديم شكايتها بعد تعرضها للتهديد من طرف المشتكى بها، وإلى أن توقيفها ومتابعتها في حالة اعتقال "كان بفعل القانون الجنائي وليس بضغوطات منها كمحامية".

وبخصوص مسألة النسب، تؤكد المحامية أن زوجها ينفي علاقته بها، وينفي وجود أي صلة بها منذ تلك الواقعة سنة 2017، مؤكدة أن جلسات المحاكمة ستكشف العديد من المفاجئات خلال عرض الأدلة والحجج المتوفرة أمام القضاء.

واعتبرت المتحدثة أن زوجها "ضحية جهة معينة، لأن الملف أخذ أكبر من حجمه"، مردفة: "يتم النشر بطريقة معينة، وهناك محاولة لإقحام حزب معين رغم أن زوجي ينفي علاقته به"، وزادت: "من له حساب يريد تصفيته الآن، وهناك من يتحكم في الأمر، لكن سيظهر في الأخير من يقف وراءه".

وحاولت الجريدة أخذ وجهة نظر المشتكى بها، إذ قدمت شقيقتها موعدا للتصوير معها بعد عودتها من عيادة طبيب، لكنها تراجعت عن ذلك في ما بعد.

وتنطلق يوم غد الأربعاء أولى جلسات هذا الملف الذي تتابع فيه أم رضيعة في حالة سراح مؤقت بعدما قررت الهيئة المكونة من القاضي مصطفى بن ميرة، وهشام لوسكي، نائب وكيل الملك، منحها السراح المؤقت بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف درهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - أحمد الزفزاف الأربعاء 22 يناير 2020 - 10:10
أنت محامية تتلاعبسين بالكلمات كما شئت أكيد ننتظر منك أكثر من هذا الكلام فالمحامي تعود الدفاع عن المجرم قبل الضحية فما بالك إذا تعلق الأمر بالزوج
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37
2 - عادل الأربعاء 22 يناير 2020 - 10:11
كل صور المحامي مع زوجته بالفاتحة تبين أن العلاقة دامت سنوات، فالسيدة المحامية تعتبر زوجها قاصرا بريئا تم استدراجه لشقة وتهديده ....
بالله عليكم على من تضحكون...؟!
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54
3 - Tiwalline الأربعاء 22 يناير 2020 - 10:12
Cette dame nie les faits. Une petite est née ! Au lieu de remettre son mari à sa place et le forcer à assumer ses actes elles attaquent une autre femme! Pathétique! Si elle n avait pas du pouvoir auriez vous donner la parole à cette dame sois disant avocate? Vous devez donner le droit de réponse à l autre femme. En attendant la petite n à rien demandé et ne sait même pas pourquoi on l’a mis au monde et on l’a fait traîner!
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19
4 - مسمار جحا الأربعاء 22 يناير 2020 - 10:13
حنا لي فرطنا فالدين ديانا وو تبعنا الغرب حنا لي فرطنا فالاساسيات و كنقلبو على الكماليات حنا لي دوختنا الحكومة بقصص خيالية باش تمرر قوانين على ظهر شعب لا من شاف و لا من رأى... يصلح لينا اكثر هادشي قليل فحقنا،،، لي كيتبع هاد المشاكل واش بنتو او ماشي بنتو باقي خصو يدددير ليكوش و سكاتة،، حنا واخا يعملو فينا إبادة جماعية نصفقولم حيت تكلخنا بزاف و تخترقنا
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11
5 - ولد زايو الأربعاء 22 يناير 2020 - 10:13
حالنا حالة الله كيف كيقولوا المغاربة. متبعين حتى شي طريق نيشان في هذ البلاد.حتى واحد مخرجلها direkt.كل شيئ بِالتَّحْرَايْمِيَاتْ.
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14
6 - هارون الرشيد الأربعاء 22 يناير 2020 - 10:16
في الحقيقة خانك وشوه بيك وتدافعين عنه ليس حبا فيه بل خوفا من أن يعترف بالطفلة البريءة فما ذنبها منكم جميعا وانت يظهر من خلال كلامك انسانة متسلطة عليها راجلك هرب لمراكش وتلقا مع لي يهتم به اكثر هارون الرشيد في ايامه باراكا ماتغطي الشمس بالغربال وخليه يعترف بابنته الخطء تيوقع
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30
7 - القانون الأربعاء 22 يناير 2020 - 10:16
القانون يحمي الاسرة الشرعية القانونية لضمان استقرارها . وباعتبارها نواة المجتمع فانه يحمي استقرار المجتمع . و ان فتح باب ثبوث النسب لاي علاقة غير شرعية معاقب عليها .فسيختلط علينا الحابل بالنابل وستصبح كل اسرة مهددة في استقرارها .اللهم الطف بنا .
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-14
8 - ابو ايمن الأربعاء 22 يناير 2020 - 10:16
أقوال العقلاء، منزهة عن العبث، هذا اقل ما يمكن أن نقول " للمحامية" فصور التي ادلت بها ضرتها ليلى كفيلة ان تثبث ان علاقة المحامي بليلى و معاشرتها له لها كانت معاشرة الأزواج من مراسيم خطوبة بببيت عائلتها و قرائة الفاتحة التي تلي الخطوبة بل واستمرار علاقة الزوجين لأكثر من أربع سنوات ببيت الزوجية مستقل عن بيت العائلة، فكيف للمحامية ان تتحدث عن استدراج بنت الشعب ذات الثقافة المحدودة لمحامي ذا تجربة واسعة في الحياة الإجتماعية...
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29
9 - med الأربعاء 22 يناير 2020 - 10:17
انتي محامية ولم تقنعي الرأي العام بأجوبتك سمعتكي في قناة صوت العدالة حرام عليكي ان تدخلي ام مرضعة للسجن أين هي الأمومة الم تحسي بشئ اتجاه دلك الصبية
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24
10 - مع استقرار الاسرة الأربعاء 22 يناير 2020 - 10:18
من خلال النظرة التي ألقيتها على الخائنة ليلى أجد بالفعل أنها أرادت أن تشتت أسرة المحامي والمحامية يجب معاقبتعا بأقصى العقوبات والضرب بيد من حديد على يد هذه الخائنة لتكون عبرة لمن يمتهن الدعارة ويستفز الرجال
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-34
11 - ولد الشعب الأربعاء 22 يناير 2020 - 10:22
حان وقت الإنطلاق للشهرة، على ظهر شي كيدوز شي، واش انتي راجلك دايرها قد الجمل ومزال كتكولي الضحية كذابة، آه ولا نسيت بلي أنتي محامية وتجارتك ورزقك كله في الهضرة ولغة الخشب صافي صافي مهم سيري عالله تشهري حتى انتي وروجي لإسمك ومكتبة وزبائنك.....
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0
12 - متابعة الأربعاء 22 يناير 2020 - 10:23
تتحدث على زوجها وكأنه فاقد الأهلية وقاصر وتم التلاعب بعقله وتم استغلاله المسكين وهو الحمل الوديع المخلص . ومن يتابع هذه الزواقعة يكرى أنكما غير مؤهلين لمزاولة مهنة الدفاع عن حقوق المواطن وينصحك بالإبتعاد عن مهنة المحاماة أنت وزوجك القاصر لأنكما أسأتم لها .
تساؤل دائما لم أجد له جواب لماذا المرأة المغربية دائما تجلد اختها المرأة مهما كانت الظروف حتى ولو كانت ضحية والمتزوجة دائما ترى في زوجها سيء الأخلاق والمتعدد العلاقات غير الشرعية أنه ضحية وأن الأشرار هم النساء هل هو غباء أو انعدام الجرأة لذيها للإعتراف بفشل زواجها أو انعدام الكرامة لذى المرأة المغربية لأنها في الوقت الذي تكتشف خيانة زوجها عوض قطع علاقة الزواج تفضل الأستمرار في علاقة مع شخص أهانها و" مرمرد " كرامتها في الوحل ؟؟؟
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13 - بنحدو ادريس الأربعاء 22 يناير 2020 - 10:24
تقول. الأستاذة المحترمة. ان الصور هي في ليلة واحدة عليها. ان تخجل لان الصور في وضعيات مختلفة وبلباس مختلف وأماكن مختلفة والسيد المحامي. مع. عائلتها في أوقات مختلفة ايعقل هذا في ليلة واحدة. والأدهى من هذا كان يجب زوجها ان يعتقل. او على الأقل تقديمه أمام النيابة العامة لان مادامت الأستاذة مشتكية. يجب تقديم جميع الأطراف التي لها علاقة. وأكثر. من هذا كما قال دفاع ليلى استدرجت بالهاتف مما يبين تواطئ الضابطة القضائية التي انجزت الملف لان. لو كانت شكاية ومسطرة عادية كان عليها ان تسلكها من النيابة العامة التي تتكلف بإرسالها. للضابطة القضائية وهذه الأخيرة توجه استدعاء للمعية بالأمر ويكون كل شيء على كإيران ولكن حكمة الله أقوى من اراد شرا بالضعفاء أرادوا ان يستأسدوا ولكن الحمد لله وجدوا رجال في مواجهتم. رجال صدقوا الله ماعاهدوا عليه منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومابدلوا تبديلا.شكرا. للأستاذ الهرم محمد الهيني. وخبير المحامات زهراش عبد الفتاح. والأستاذة. الكبيرة عائشة لكلاع لهم شكري الشخصي وشكر المغاربة جمعاء
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14 - أمازيغ الأربعاء 22 يناير 2020 - 10:24
كمحلل بسيط،أرى أن حجتك ضعيفة ،و دفوعاتك فارغة.
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15 - المتتبع الأربعاء 22 يناير 2020 - 10:28
استاذة تقولين ان ليلي اعترفت علي زوجك في مدينة مراكش وهذا كذب زوجك تعرف عليها بمدينة الدار البيضاء بعين الذياب كما انك صرحت ان الصور هي لسنة 2017 وكنت علي علم بها لماذا لم تقومي بما يمليه عليك ضميرك المهني والزوجي لحل المشكلة انتظرت حتي وضعت بنتها وعندما علمت انها تقدمت بثبوت نسب ابنتها من زوجك قمت وتقدمت بشكاية الخيانة الزوجية والابتزاز ما نعرفه عن الخيانة الزوجية هي ان تعتقل المتهمة في حالة تلبس هي وزوجك اذاك تتنازلي لزوجك وليلي تاخذ جزاءها انت استدرجتها والاوديو الاخير شاهد علي ذلك هل التي تتقدم بشكاية الخيانة الزوجية تستدرج المشاركة لاعتقالها بالله عليك الم تخجلي من ان يطلب دفاعك الكلمة بعد قول النيابة في جلسة الاثنين تطبيق القانون ودفاعك يلتمس ابقاءها رهن الاعتقال المهم ليلي اليوم في حالة سراح وذلك بنزاهة قضاينا واستقلاليته وبفضل كل المحامين والمحاميات الذين ساندوها وامنوا بقضيتها ولاول مرة في جلسة جنحي تلبسي يصرخ دفاع المتهمة بعد تمتيعها بالسراح ويقول *يحيي العدل* وانا من هنا انوه بكل من القضاء الجالس والواقف واقول *يحيي العدل*
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16 - رشيد الأربعاء 22 يناير 2020 - 10:29
محامي ودار هدشي يك رجل حق وقانون او يستاهل مجاه وفين كان عقلو داك الليلة الأولى، ضحكات عليه. مشوفتيش هو لي كان باغي يضحك عليها
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17 - الشيطان استقر بالمغرب ! الأربعاء 22 يناير 2020 - 10:30
من يخن مرة ، يخن الف مرة!! كفاكم استحمارا للشعب ، لو انسان جاهل بالقانون ، يمكن ان نلتمس له الف عذر ، رغم ان القانون نفسه ﻻ يحمي المغفلين !! اما رجل قانون فﻻ عذر مقبول له سوى ان يدوق وبال امره ، ويحاسب ويعاقب !! وﻻ يستحق لقب محامي !! مجرد تاجر وانتهازي بﻻ ضمير !!
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18 - قاري شوية ديال قانون الأربعاء 22 يناير 2020 - 10:31
يقدر يكون هادشي لي قلتي صحيح ولكن نتي كنتي في غاية الذكاء ...نتي كنتي عارفة ان النيابة العامة ميمكنش تابع ليلى بالفساد مع وجود دعوى ثبوت النسب...لذلك لجأتي لبوابة الخيانة الزوجية باش تعطي تنازل لراجلك وشكايتك كانت مجرد طريقة لجعل النيابة العامة تتابع ليلى بالفساد وهادي ثغرة قانونية معروفة والبرلمانيين ناعسيين عليها ومبغاش برلمان يعدلها ...لان المبتغى من شكاية الخيانة الزوجية هو متابعة ليلى بالفساد وبالتالي اعتماد الحكم الجنحي في ابطال دعوى ثبوت النسب....لانه لا يمكن قبول دعوى ثبوت النسب طفل من علاقة غير شرعية
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19 - حاميها حراميها الأربعاء 22 يناير 2020 - 10:31
كلام لن يقتنع به القاضي النزيه الذي سيأمر بإجراء الخبرة الطبية لإتبات النسب. لهذه الأسباب نرفض تشريع العلاقات الرضائية (الزنى) لأن نتائجها كارثية على المجتمع.
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20 - محامي ديال راسي الأربعاء 22 يناير 2020 - 10:33
كلام محاميين كله تخربيق . كل الأدلة ضد زوجك . عير الله يستر ديك البنت. عادي ايديرولها كما دارو لبحالها. ولكن هادي هيا حالت لي كيبعد على الدين. الله يستر الجميع.
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21 - زوج أخت الأربعاء 22 يناير 2020 - 10:33
أظن أن المحامية تزوجت المحامي كذلك بنفس الطريقة التي تعرفت فيها هذه البنت على زوجها لذلك تعرف جيدا هذا النوع من العلاقات و غيرة الصاحبة أكبر من غيرة الزوجة. الحل هو يتقاسموه
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22 - مغربي الأربعاء 22 يناير 2020 - 10:34
ما أكثر اللاءي يتصيدن رجالا مثله لكي يوقعهن به ويحبكن علاقتهن به كي يسيطرن عليه بالتهديد والابتزاز وهناك اسرا كثيرة يعشن مثل هذه المشاكل مع فتيات يتصيدن الفرص للإيقاع برب أسرة وتشتيت أسرة بكاملها بسبب نزوات وضعف الرجال أمام هؤلاء الفتيات . لا حول ولا قوة الا بالله .
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