قتلى وجرحى في حادثة سير بين كلميم وطانطان

مصطفى البكار

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم على الفور، وأصيب ثمانية آخرون، في حادثة سير وقعت صباح اليوم الأربعاء جراء اصطدام عنيف وقع بين شاحنة وحافلة للنقل الوطني على الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين كلميم وطانطان.

مولاي عبد الله الصافي، المدير الجهوي لوزارة الصحة بكلميم وادنون، قال في تصريح لهسبريس إن "المستشفى الجهوي بمدينة كلميم استقبل اليوم 11 شخصا ضحايا حادث السير الخطير الذي وقع بنفوذ جماعة لبيار، من بينهم ثلاثة قتلى، وثمانية جرحى، أربعة منهم إصابتهم متفاوتة الخطورة".

وأضاف المسؤول ذاته الذي أجرى معاينة ميدانية للحادث المذكور أن "الطاقم الطبي والتمريضي بالمركز الاستشفائي الجهوي يعمل في هذا الأثناء على تقديم كافة العلاجات الضرورية للمصابين وتمكينهم من المراقبة الصحية اللازمة".