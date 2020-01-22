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الرئيسية | حوادث | حيازة المخدرات توقع بصاحب سوابق بمدينة فاس

حيازة المخدرات توقع بصاحب سوابق بمدينة فاس

حيازة المخدرات توقع بصاحب سوابق بمدينة فاس
هسبريس من الرباط
الأربعاء 22 يناير 2020 - 15:05

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الأربعاء، شخصا من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وجرى توقيف المشتبه فيه، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، على مستوى نقطة المراقبة المرورية بمدخل مدينة فاس، مباشرة بعد وصوله على متن حافلة للنقل العمومي قادما من إحدى مدن شمال المملكة.

وأضاف المصدر أن عملية تفتيش الموقوف أسفرت عن العثور بحوزته على 6490 قرصا مخدرا، من بينها 5860 قرصا مهلوسا من نوع إكستازي و630 قرصا طبيا مخدر من نوع ريفوتريل، علاوة على هاتف محمول ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات ترويج المخدرات.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، البالغ من العمر 27 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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