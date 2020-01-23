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الرئيسية | حوادث | السرقة تتسبب في ترحيل مهاجر مغربي من إسبانيا

السرقة تتسبب في ترحيل مهاجر مغربي من إسبانيا

السرقة تتسبب في ترحيل مهاجر مغربي من إسبانيا
متابعة من خالد ملوك
الخميس 23 يناير 2020 - 01:35

أمر قاضي المحكمة الجنائية بجزيرة "إيبيزا"، الواقعة بأرخبيل البليار الإسباني، بطرد مهاجر مغربي ومنعه من دخول التراب الأيبيري لمدة 7 سنوات، بعدما تم استبدال عقوبة حبسية لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة بإجراء الترحيل نحو بلده الأصلي.

وأفادت منابر إعلام إسبانية محلية بأن المهاجر المغربي "نور الدين. ن"، البالغ من العمر 34 عاما، أدين في بداية الأمر بعقوبة حبسية إثر ارتكابه جريمة السرقة باستخدام القوة داخل منزل مسكون، مشيرة إلى أن الشخص المدان أجبر، في إطار مبدأ المسؤولية المدنية، على دفع مبلغ مالي بقيمة 3500 يورو.

وأضافت المصادر ذاتها أن الشخص المرحل كان يتواجد رهن الاعتقال الاحتياطي منذ شهر يونيو من العام الماضي، موضحة أنه دخل إقامة سكنية تقع في بلدية "كالا تريدا"، بعدما اجتاز سياجا يبلغ طوله قرابة مترين واستولى على مبلغ مالي بقيمة 3500 يورو تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وكتبت صحيفة "بريوديكو دي إيبيزا" أن الشخص المطرود سرق أيضا جهازي كمبيوتر محمولين من طراز "ماك بوك برو" وكاميرا للتصوير وطائرة بدون طيار وملابس ومجوهرات مختلفة، موردة في السياق نفسه أن قرار الترحيل النهائي للشاب المغربي من إسبانيا خلف ارتياحا كبيرا في نفوس الأطراف المشتكية.

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