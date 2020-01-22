تأجيل محاكمة أستاذ متهم بتعنيف تلميذة بتارودانت

رشيد بيجيكن من أكادير

قرّرت هيئة القضاء الجالس بالمحكمة الابتدائية بتارودانت، الأربعاء، تأجيل محاكمة الأستاذ المتهم بتعنيف تلميذة له في مجموعة مدارس "أورير" الواقعة بجماعة "بونرار"، إقليم تارودانت، إلى غاية يوم الاثنين 27 يناير الجاري، بعد ما قررت النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال، بتهمة العنف في حق قاصر تقل سنه عن 15 سنة من طرف شخص له سلطة عليه، خلال عرضه عليها يوم 15 يناير المنصرم، وهو اليوم الذي أُحيل فيه على أولى جلسات المُحاكمة، ليتقرر الاحتفاظ به رهن الاعتقال الاحتياطي ورفض طلب السراح المؤقت الذي تقدّم دفاع الأستاذ وتأخير الجلسة للمرة الثالثة.

وشهدت قاعة الجلسات رقم 1 بالمحكمة الابتدائية بتارودانت حضورا مكثفا لهيئات وإطارات نقابية وحقوقية وجمعوية، موازاة مع انطلاقا ثالث جلسات مُحاكمة الأستاذ. كما جرى تنفيذ وقفة احتجاجية أمام المرفق القضائي ذاته، تعبيرا عن "التضامن المطلق واللامشروط مع الأستاذ (ب. ب)، جراء ما تعرض له من امتهان وتحريض لكرامته وتبخيس لمردوديته التربوية قبل استكمال مجريات التحقيقات".

وسبق لبيان صادر عن عدد من التنظيمات، التي ارتأت تشكيل "لجنة الدعم والتضامن" في إطار متابعة قضية "أستاذ تارودانت"، أن طالب بـ"الإفراج الفوري عن الأستاذ المعني، مع توفير ضمانات المحاكمة العادلة"، مُدينا "جميع أشكال العنف والعنف المضاد المتنامي مجتمعيا والموجه إلى النيل من سمعة المدرسة المغربية".

كما دعا البيان سالف الذكر إلى "التحلي بروح المسؤولية لضمان حقوق الأطراف، وتعميق البحث واستكمال التحقيقات اللازمة، إنصافا للجميع".

يُشار إلى أن الأستاذ المتابع على ذمة هذه القضية سبق أن نفى، خلال مجريات البحث التمهيدي وأمام النيابة العامة، التهمة الموجهة إليه من طرف عائلة التلميذة، وأكد أن الأخيرة "أخبرته بتعنيفها من طرف أمها التي حاولت إلصاق التهمة به". كما أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي كانت قد قرّرت، يوم الأربعاء 15 يناير، توقيف الأستاذ، "احترازيا إلى غاية استجلاء الحقيقة كاملة وانتهاء البحث القضائي معه".

وقال إبراهيم النقرة، دفاع الأستاذ المتهم بتعنيف تلميذة له، في تصريح صحافي، "في إطار هذه المحاكمة، توجهنا بطلب تمتيع المتهم المعتقل بالسراح المؤقت، نظرا لتوفر كافة الضمانات الفعلية والقانونية للحضور. كما تقدمنا بضمانات مالية، لأن المشرع أقر حق السراح المؤقت حينما تتوفر ضمانات الحضور، وكلها متوفرة في الأستاذ، وحاليا ليست هناك دلائل مادية قوية تدين الأستاذ، وهناك فقط قرائن موضوعية وفعلية صادرة عن شخص قاصر، وفي جانب آخر نؤمن ببراءته؛ وهو ما سندفع به خلال مرافعاتنا".