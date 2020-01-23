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كُتّاب وآراء
الدرك يضع حدّا لإجرام "صاحب سوابق" بآيت باها
تمكّنت مصالح الدرك الملكي بآيت باها، في الدائرة الجبلية لإقليم اشتوكة آيت باها، من توقيف شاب يبلغ من العمر 25 سنة، من ذوي السوابق القضائية؛ وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالسرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض.
وجاء الإيقاع بالمشتبه فيه نتيجة الأبحاث المكثفة التي تمت مباشرتها بعد تسجيل قضايا تهم اعتراض السبيل والسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، والتي قادت إلى تحديد هويته قبل توقيفه، وحجز مجموعة من المسروقات والمبالغ المالية المحصلة من أفعاله الإجرامية.
وأمرت النيابة العامة المختصة بوضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، قبل عرضه على ممثل الحق العام للنظر في المنسوب إليه.
يُشار إلى أن التدخّل الأمني جاء في إطار المجهودات التي تبذلها مصالح الدرك الملكي بآيت باها، والتي تروم التصدي الاستباقي لمختلف مظاهر الجريمة، وإزالة كل الشوائب الأمنية وتعزيز شعور المواطنين بالأمن بنفوذ المركز الترابي للدرك مترامي الأطراف، والذي تشمل تغطيته 11 جماعة بكل من دائرة وباشوية آيت باها.