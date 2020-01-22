درك إمنتانوت يوقف متورطين في سرقة معادن

إبراهيم مغراوي من مراكش

أحالت عناصر الدرك الملكي بإمنتانوت، اليوم، خمسة أشخاص بتراب جماعة سيدي غانم على النيابة العامة لدى ابتدائية الدائرة الترابية نفسها، من أجل استخراج المعادن والاتجار بها بشكل غير قانوني بإقليم شيشاوة.

وكانت عناصر الدرك الملكي بإمنتانوت أوقفت، يوم الإثنين، المعنيين بالأمر على مستوى الطريق الإقليمية 2034 بالمجال الترابي للجماعة الترابية القروية سيدي غانم، التابعة لإقليم شيشاوة، متلبسين بحيازة طنين من مواد معدنية.

وتمكنت عناصر الدرك الملكي من توقيف الأشخاص الخمسة بعد نصب كمين محكم، مكن من وضع حد لهذه المجموعة التي كانت تنشط إلى جانب عصابات أخرى في استخراج المعادن من مناجم إقليم شيشاوة، بشكل مناف للقانون، ونقلها في شاحنات لبيعها بمناطق أخرى داخل الإقليم وخارجه.

يذكر أن عناصر المركز الترابي للدرك بإمنتانوت حجزت المعادن المسروقة، والمركبة التي كانت على متنها، بالإضافة إلى سيارة خفيفة كانت تستخدم لمراقبة الطريق التي اتخذت كمسلك لتهريبها.

وتجدر الإشارة إلى أن البحث لازال جاريا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتوقيف باقي المشاركين المفترضين في سرقة المعادن.