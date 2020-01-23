24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5808:2713:4416:2918:5320:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. فرنسا تكسّر "الهيمنة الأمريكية" وتعقد صفقات عسكرية مع المملكة (5.00)

  2. تقرير يشخّص انتشار المضاربة والريع وهشاشة العقار في المغرب (5.00)

  3. علماء أفارقة يقدمون صورة بديعة لتعايش المسلمين بالقارة السمراء (5.00)

  4. ماكرون ينفجر غضبا ضد عناصر الشرطة الإسرائيلية بمدينة القدس (5.00)

  5. البرلمان المغربي يصادقُ بالإجماع على ترسيم الحدود البحرية للمملكة‬ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | نقل "الشيرا" يورط سائق "طاكسي" بالقصر الكبير

نقل "الشيرا" يورط سائق "طاكسي" بالقصر الكبير

نقل "الشيرا" يورط سائق "طاكسي" بالقصر الكبير
هسبريس من القصر الكبير
الخميس 23 يناير 2020 - 13:15

تمكنت عناصر أمنية بمدينة القصر الكبير من ضبط سيارة أجرة من الصنف الأول محملة بكمية من المخدرات.

وفي تفاصيل العملية، أوضحت مصادر هسبريس أن مصالح الأمن توصلت بإخبارية حول انطلاق سيارة أجرة من أحد المداشر التابعة لجماعة القلة وهي محملة بالمخدرات.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر أمنية استعملت سيارة خفيفة للتمويه ودراجة نارية لتعقب سيارة الأجرة المستهدفة، ليتم إيقاف السائق عند مدخل القصر الكبير بطريق تطفت.

وأسفرت عملية البحث المنجزة في إطار هذه القضية عن ضبط مبلغ مالي بقيمة حوالي 2600 درهم وهاتف نقال بحوزة السائق، والعثور داخل تجاويف السيارة عن حوالي 3 كيلوغرامات ونصف الكيلوغرام من مادة الشيرا و70 غراما من مسحوق الكيف.

وخلال التحقيق مع الموقوف "أ. ب"، تم التعرف على شريكه "ع. ك"، وهو من ذوي السوابق القضائية في الاتجار بالمخدرات، وتم إلقاء القبض عليه. وقد وضع الموقوفان رهن تدابير الحراسة النظرية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - الشيرا الخميس 23 يناير 2020 - 13:48
يجب تقنين الشيرا القنب الهندي حتى يستفيد الجميع من هاد المحصول المربح فإن غياب قانون لهاد المادة ستبقى عصابات ولوبيات هي المستفيد الاكبر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.