نقل "الشيرا" يورط سائق "طاكسي" بالقصر الكبير

هسبريس من القصر الكبير

تمكنت عناصر أمنية بمدينة القصر الكبير من ضبط سيارة أجرة من الصنف الأول محملة بكمية من المخدرات.

وفي تفاصيل العملية، أوضحت مصادر هسبريس أن مصالح الأمن توصلت بإخبارية حول انطلاق سيارة أجرة من أحد المداشر التابعة لجماعة القلة وهي محملة بالمخدرات.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر أمنية استعملت سيارة خفيفة للتمويه ودراجة نارية لتعقب سيارة الأجرة المستهدفة، ليتم إيقاف السائق عند مدخل القصر الكبير بطريق تطفت.

وأسفرت عملية البحث المنجزة في إطار هذه القضية عن ضبط مبلغ مالي بقيمة حوالي 2600 درهم وهاتف نقال بحوزة السائق، والعثور داخل تجاويف السيارة عن حوالي 3 كيلوغرامات ونصف الكيلوغرام من مادة الشيرا و70 غراما من مسحوق الكيف.

وخلال التحقيق مع الموقوف "أ. ب"، تم التعرف على شريكه "ع. ك"، وهو من ذوي السوابق القضائية في الاتجار بالمخدرات، وتم إلقاء القبض عليه. وقد وضع الموقوفان رهن تدابير الحراسة النظرية.