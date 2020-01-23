أقراص مخدرة توقع شخصا في قبضة عناصر الشرطة

جمال سماحي من تطوان

تمكنت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية الشرطة بالفنيدق من توقيف شخص في حالة تلبس بحيازة 9716 قرصا طبيا مخدرا، و600 غرام من مخدر الشيرا، بأحد الأحياء السكنية بالمدينة ذاتها.

وبحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، فإن عملية التفتيش المنجزة داخل منزل المشتبه فيه أسفرت عن "حجز 9716 قرصا طبيا مخدرا، و600 غرام من مخدر الشيرا، علاوة على هاتف محمول ومبالغ مالية مهمة بالعملة الوطنية والأجنبية، يشتبه في كونها من عائدات عمليات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية".

وأوضح البلاغ ذاته أن العملية "تندرج في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمحاربة ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بجميع أصنافها وأنواعها"، مشيرا إلى أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، "وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر".