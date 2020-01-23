أحكام قضائية تدين متورطين في تخريب بالصحراء

مصطفى البكار من تزنيت

أدانت محكمة الاستئناف بمدينة العيون مجموعة متورطة في أحداث تخريب شهدتها المدينة نهاية أكتوبر الماضي، تتشكل من تسعة أشخاص.

وقضت هيئة الحكم بإدانة المتهمين التسعة بــ 20 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهم، وذلك على خلفية متابعتهم بتهم "إضرام النار في منازل مسكونة والاختطاف والاحتجاز، وتعذيب أشخاص مخطوفين ومحتجزين، وتكوين عصابة إجرامية لارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال".

جدير بالذكر أن محكمة العيون أدانت، الأسبوع الماضي، ما مجموعه 11 شخصا واجهوا صكا بالاتهامات نفسها.