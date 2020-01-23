24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5808:2713:4416:2918:5320:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. فرنسا تكسّر "الهيمنة الأمريكية" وتعقد صفقات عسكرية مع المملكة (5.00)

  2. تقرير يشخّص انتشار المضاربة والريع وهشاشة العقار في المغرب (5.00)

  3. علماء أفارقة يقدمون صورة بديعة لتعايش المسلمين بالقارة السمراء (5.00)

  4. ماكرون ينفجر غضبا ضد عناصر الشرطة الإسرائيلية بمدينة القدس (5.00)

  5. البرلمان المغربي يصادقُ بالإجماع على ترسيم الحدود البحرية للمملكة‬ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | أحكام قضائية تدين متورطين في تخريب بالصحراء

أحكام قضائية تدين متورطين في تخريب بالصحراء

أحكام قضائية تدين متورطين في تخريب بالصحراء
مصطفى البكار من تزنيت
الخميس 23 يناير 2020 - 14:05

أدانت محكمة الاستئناف بمدينة العيون مجموعة متورطة في أحداث تخريب شهدتها المدينة نهاية أكتوبر الماضي، تتشكل من تسعة أشخاص.

وقضت هيئة الحكم بإدانة المتهمين التسعة بــ 20 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهم، وذلك على خلفية متابعتهم بتهم "إضرام النار في منازل مسكونة والاختطاف والاحتجاز، وتعذيب أشخاص مخطوفين ومحتجزين، وتكوين عصابة إجرامية لارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال".

جدير بالذكر أن محكمة العيون أدانت، الأسبوع الماضي، ما مجموعه 11 شخصا واجهوا صكا بالاتهامات نفسها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.