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كُتّاب وآراء
القبض على سارق وكالة تأمين في مدينة الخميسات
تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الخميسات من توقيف شخص يبلغ من العمر 39 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة بالكسر من داخل إحدى وكالات التأمين بالمدينة نفسها.
وكانت مصالح الشرطة القضائية قد قامت بإجراءات معاينة سرقة بالكسر من داخل وكالة للتأمينات، بشارع محمد الخامس بمدينة الخميسات، وباشرت على إثرها أبحاثا مكثفة مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه.
ومكنت عملية التفتيش بمنزل الموقوف من حجز مجموعة من الحواسيب والهواتف النقالة، ومبلغ مالي من متحصلات السرقة نفسها.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.