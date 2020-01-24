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كُتّاب وآراء
أمن مراكش يوقف مبحوثا عنه بـ11 "مذكرة وطنية"
أحالت الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة الحمراء شخصا كان يشكل موضوع إحدى عشرة مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل الاتجار في المخدرات.
وأوضحت مصادر من الخلية الجهوية للتواصل بولاية أمن مراكش لهسبريس أن فرقة محاربة المخدرات والمؤثرات العقلية أوقفت الشخص المعني على مستوى حي سيدي يوسف بن علي.
وزادت المصادر ذاتها: "تم توقيفه متلبسا بحيازة ست صفائح ومجموعة من القطع الصغيرة المعدة للبيع من مخدر الشيرا، ناهز وزنها الإجمالي نصف كيلوغرام من المخدر المذكور".
وأضافت المصادر أن "هذه العملية الأمنية، التي تأتي في سياق محاربة الجريمة بشتى أنواعها وجرائم المخدرات بشكل خاص، تمت بعد وضع الموقوف تحت مراقبة سرية من قبل عناصر الفرقة المذكورة".
يذكر أن هذا الظنين وُضع، بأمر من النيابة العامة المختصة، تحت الحراسة النظرية، لحاجيات البحث المنجز في القضية والرامي إلى الوصول إلى شركاء آخرين محتملين في سياق هذه القضية.