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الرئيسية | حوادث | ترويج المخدرات يورّط ثلاثينيا بمدينة بن سليمان

ترويج المخدرات يورّط ثلاثينيا بمدينة بن سليمان

ترويج المخدرات يورّط ثلاثينيا بمدينة بن سليمان
إبراهيم الحافظون من سطات
الجمعة 24 يناير 2020 - 05:25

عرضت فرقة الشرطة القضائية للمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة بن سليمان، أمس، شخصا يبلغ من العمر 30 سنة على أنظار ممثل النيابة العامة المختصة، للنظر في المنسوب إليه؛ للاشتباه في تورّطه في قضية تتعلّق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأفادت مصادر هسبريس بأن توقيف المشتبه فيه جرى في حالة تلبّس بترويج المخدرات، قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة من قبل عناصر الضابطة القضائية عن حجز كمية من مخدر الشيرا ومبالغ مالية مهمة يشتبه في كونها من عائدات النشاط المحظور للمشتبه فيه.

وخضع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ من أجل الكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، وتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذه القضية، قبل اتخاذ القرار القانوني في حق المشتبه فيه.

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