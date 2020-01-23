رصاص الأمن يشل حركة جانح خطير ومسلح بسلا

هسبريس من الرباط

اضطر مقدم شرطة يعمل بالوحدات المتنقلة لشرطة النجدة بمدينة سلا، صباح اليوم الخميس، لاستخدام سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص في حالة غير طبيعية واندفاع قوي، وذلك بعدما عرض أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي ووشيك باستعمال ثلاثة أسلحة بيضاء.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن المشتبه فيه، البالغ من العمر 40 سنة، كان قد دخل في حالة غير طبيعية وألحق أضرارا مادية بواجهة محل تجاري، كما داهم مقهى شعبية بحي الانبعاث بمدينة سلا وهو يحمل سكينين وأداة حديدية راضة، مهددا سلامة المواطنين، وهو ما استدعى تدخل عناصر الشرطة التي أطلقت رصاصة تحذيرية في الهواء، قبل أن تصوب رصاصتين أصابتا المعني بالأمر بعدما رفض الامتثال وعرض أمن موظفي الشرطة لتهديد خطير بواسطة السلاح الأبيض.

وأضاف المصدر أن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي مكن من تحييد الخطر، وتجنيب أمن وممتلكات المواطنين التعرض للخطر، كما تم حجز الأسلحة البيضاء المستعملة في هذا الاعتداء.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم نقل المشتبه فيه المصاب إلى المستشفى الإقليمي بالمدينة لتلقي العلاجات الضرورية، في انتظار إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.