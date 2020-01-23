24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:57
|08:26
|13:44
|16:30
|18:54
|20:11
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- أيهما أفضل .. الشوكولاتة الداكنة أم ذات الحليب كامل الدسم؟
- هولندي أرعب أولاده طيلة 9 سنوات .. تفاصيل مشوقة
- العربي بلبشير يقدم "الجمارك على حدود الرقمنة"
- حقوقيات مع محاكمة عادلة بقضية "ليلى والمحامي"
- حجي: المنتخب قادر على تجاوز "تصفيات المونديال"
أيهما أفضل .. الشوكولاتة الداكنة أم ذات الحليب كامل الدسم؟ (5.00)
شكيب لعلج .. "رجل المطاحن" يتسلم قيادة نقابة "مقاولات المغرب" (5.00)
هكذا عاش الڭلاوي باشا مراكش أيامه الأخيرة قبل وفاته بالسرطان (5.00)
زهير العز .. شاب من بولمان يحقّق حلم الطيران بـ"مظلة بدائية" (5.00)
- حكومتا مدريد و"الكناري" تتوعدان المغرب بالدفاع عن الحدود البحرية - (124)
- جبهة أمازيغية تحصر خيارات الانخراط بين حزبي "الأحرار" و"البام" - (87)
- بوريطة: بيانات "خارجية الجزائر" دليل تورط الجارة في نزاع الصحراء - (79)
- الصادرات المغربية تنعش المبادلات التجارية بين تل أبيب والرباط - (63)
- عبيابة: غياب المغرب عن مؤتمر "برلين" يُصعب حل الأزمة الليبية - (55)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حبس متورطيْن في الاعتداء على رجل أمن بتزنيت
أدانت المحكمة الابتدائية بتزنيت، اليوم الخميس، الشابين المتهمين بالاعتداء على رجل أمن أثناء مزاولة مهامه ليلة السنة الميلادية.
وقضت الغرفة الجنحية بالمحكمة نفسها بإدانة المتهم الرئيسي في القضية بسنة حبسا نافذة وتعويض 10 آلاف درهم كتعويض لفائدة المطالب بالحق المدني, فيما قضت في حق صديقه بشهرين حبسا نافذين وغرامة مالية قدرها 500 درهم.
وتعود أطوار هذه القضية إلى ليلة رأس السنة الميلادية عندما تعرض رجل أمن للتعنيف والرشق بواسطة قنينة زجاجية تسببت له في جرح غائر على مستوى الرأس، قبل أن يتمكن زملاؤه من إيقاف الجانحين اللذين كانا في حالة سكر طافح وإحالتهما على النيابة العامة التي أمرت إيداعهما السجن المحلي ومتابعتهما أمام القضاء.