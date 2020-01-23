حبس متورطيْن في الاعتداء على رجل أمن بتزنيت‬

مصطفى البكار

أدانت المحكمة الابتدائية بتزنيت، اليوم الخميس، الشابين المتهمين بالاعتداء على رجل أمن أثناء مزاولة مهامه ليلة السنة الميلادية.

وقضت الغرفة الجنحية بالمحكمة نفسها بإدانة المتهم الرئيسي في القضية بسنة حبسا نافذة وتعويض 10 آلاف درهم كتعويض لفائدة المطالب بالحق المدني, فيما قضت في حق صديقه بشهرين حبسا نافذين وغرامة مالية قدرها 500 درهم.

وتعود أطوار هذه القضية إلى ليلة رأس السنة الميلادية عندما تعرض رجل أمن للتعنيف والرشق بواسطة قنينة زجاجية تسببت له في جرح غائر على مستوى الرأس، قبل أن يتمكن زملاؤه من إيقاف الجانحين اللذين كانا في حالة سكر طافح وإحالتهما على النيابة العامة التي أمرت إيداعهما السجن المحلي ومتابعتهما أمام القضاء.