قتيل وجريحتان في حادثة بالطريق السيار قرب مكناس

رشيد الكويرتي من فاس

لقي سائق سيارة خفيفة مصرعه على الفور فيما أصيبت امرأة وطفلة، كانتا برفقته، بجروح بليغة، في حادثة سير وقعت، زوال اليوم الخميس، على الطريق السيار الرابط بين مكناس والرباط، غير بعيد عن مدخل العاصمة الإسماعيلية.

وحسب ما أكدته مصادر هسبريس، فإن الضحايا هم من أسرة واحدة، مبرزة أن هذا الحادث نجم عن انحراف السيارة المذكورة، قبل انقلابها على جنب الطريق وإلحاق أضرار فادحة بها.

وقالت المصادر ذاتها إنه تم نقل جثة الهالك نحو مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمكناس، وإحالة الجريحتين على قسم الإنعاش بالمستشفى ذاته، مشيرة إلى أن مصالح الدرك الملكي أنجزت محضر معاينة حول هذه الحادثة الخطيرة.