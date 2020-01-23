24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:58
|08:27
|13:44
|16:29
|18:53
|20:11
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- أيهما أفضل .. الشوكولاتة الداكنة أم ذات الحليب كامل الدسم؟
- هولندي أرعب أولاده طيلة 9 سنوات .. تفاصيل مشوقة
- رواية زوجة المحامي
- العربي بلبشير يقدم "الجمارك على حدود الرقمنة"
- حقوقيات مع محاكمة عادلة بقضية "ليلى والمحامي"
حكومتا مدريد و"الكناري" تتوعدان المغرب بالدفاع عن الحدود البحرية (5.00)
بوريطة: ترسيم الحدود البحرية "سيادي" .. وإسبانيا حليف إستراتيجي (5.00)
شكيب لعلج .. "رجل المطاحن" يتسلم قيادة نقابة "مقاولات المغرب" (5.00)
- حكومتا مدريد و"الكناري" تتوعدان المغرب بالدفاع عن الحدود البحرية - (115)
- جبهة أمازيغية تحصر خيارات الانخراط بين حزبي "الأحرار" و"البام" - (79)
- الصادرات المغربية تنعش المبادلات التجارية بين تل أبيب والرباط - (58)
- فرنسا تكسّر "الهيمنة الأمريكية" وتعقد صفقات عسكرية مع المملكة - (42)
- هكذا عاش الڭلاوي باشا مراكش أيامه الأخيرة قبل وفاته بالسرطان - (40)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
قتيل وجريحتان في حادثة بالطريق السيار قرب مكناس
لقي سائق سيارة خفيفة مصرعه على الفور فيما أصيبت امرأة وطفلة، كانتا برفقته، بجروح بليغة، في حادثة سير وقعت، زوال اليوم الخميس، على الطريق السيار الرابط بين مكناس والرباط، غير بعيد عن مدخل العاصمة الإسماعيلية.
وحسب ما أكدته مصادر هسبريس، فإن الضحايا هم من أسرة واحدة، مبرزة أن هذا الحادث نجم عن انحراف السيارة المذكورة، قبل انقلابها على جنب الطريق وإلحاق أضرار فادحة بها.
وقالت المصادر ذاتها إنه تم نقل جثة الهالك نحو مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمكناس، وإحالة الجريحتين على قسم الإنعاش بالمستشفى ذاته، مشيرة إلى أن مصالح الدرك الملكي أنجزت محضر معاينة حول هذه الحادثة الخطيرة.