24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:58
|08:27
|13:44
|16:29
|18:53
|20:11
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- أيهما أفضل .. الشوكولاتة الداكنة أم ذات الحليب كامل الدسم؟
- هولندي أرعب أولاده طيلة 9 سنوات .. تفاصيل مشوقة
- العربي بلبشير يقدم "الجمارك على حدود الرقمنة"
- حقوقيات مع محاكمة عادلة بقضية "ليلى والمحامي"
- حجي: المنتخب قادر على تجاوز "تصفيات المونديال"
بوريطة: ترسيم الحدود البحرية "سيادي" .. وإسبانيا حليف إستراتيجي (5.00)
شكيب لعلج .. "رجل المطاحن" يتسلم قيادة نقابة "مقاولات المغرب" (5.00)
هكذا عاش الڭلاوي باشا مراكش أيامه الأخيرة قبل وفاته بالسرطان (5.00)
- حكومتا مدريد و"الكناري" تتوعدان المغرب بالدفاع عن الحدود البحرية - (120)
- جبهة أمازيغية تحصر خيارات الانخراط بين حزبي "الأحرار" و"البام" - (83)
- الصادرات المغربية تنعش المبادلات التجارية بين تل أبيب والرباط - (58)
- عبيابة: غياب المغرب عن مؤتمر "برلين" يُصعب حل الأزمة الليبية - (53)
- فرنسا تكسّر "الهيمنة الأمريكية" وتعقد صفقات عسكرية مع المملكة - (44)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الشرطة تفتح تحقيقا بشأن اغتصاب جماعي لقاصر
أعلنت مصالح الشرطة بالدار البيضاء فتح تحقيق إثر تداول وسائل إعلام معلومات عن "احتجاز واغتصاب جماعي" لفتاة قاصر، حسب ما أفادت ولاية أمن العاصمة الاقتصادية وكالة فرانس برس الخميس.
ونشرت وسائل إعلام تصريحات لوالدة الفتاة تؤكد فيها تعرضها "للاحتجاز والاغتصاب من 20 شخصا"، فضلا عن "التعنيف لعشرين يوما"، بعد اختطافها في الحي الذي تقطنه مع أسرتها في الدار البيضاء.
وأوضحت والدة الفتاة، البالغة من العمر 17 عاما، وفق حسب وسائل إعلام، أنها "توسلت أحد خاطفيها واستطاعت إقناعه بتحريرها ليتركها في أحد أحياء المدينة، حيث وجدناها في حالة مأساوية، قبل أن ننقلها إلى المستشفى".
وأضافت؛ "توجهنا إلى الشرطة، للإبلاغ عما وقع؛ لكنهم لم يقوموا بأي شيء"، دون أن تحدد تاريخ وقوع الحادث.
من جهتها، أكدت ولاية أمن الدار البيضاء "عدم تسجيل" أي شكاية بهذا الخصوص، موضحة أن عناصرها توجهوا إلى منزل الفتاة قصد "تحصيل شكايتها؛ غير أنها رفضت بشكل قاطع الإدلاء بأية معطيات، كما رفضت تسجيل أية شكاية في الموضوع".
وأشارت ولاية أمن الدار البيضاء إلى أن البحث لا يزال متواصلا، بغرض الكشف عن كافة ظروف هذه القضية وملابساتها.
وأفادت شرطة العاصمة الاقتصادية للمملكة بالمقابل بأنها سبق أن تلقت شكاية من الضحية في غشت 2018 بتعرضها للاغتصاب من طرف شخصين؛ لكن أسرتها "تقدمت بتنازل" عن الملاحقة.
وخلفت رواية أسرة الفتاة استياء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أنشأت صفحة "كلنا أميمة" على "فيسبوك" تضامنا معها.
وتذكر هذه القضية بحادث مماثل هز الرأي العام المغربي في 2018، عندما صرحت فتاة قاصر بتعرضها للاحتجاز واغتصاب جماعي في قرية قرب مدينة بني ملال.
وتأجلت محاكمة المتهمين باغتصابها مرات عديدة، منذ افتتاحها في ماي 2019.