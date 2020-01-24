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الرئيسية | حوادث | شرطة كلميم توقف شاباً أضرم النار في سيارتين‬

شرطة كلميم توقف شاباً أضرم النار في سيارتين‬

شرطة كلميم توقف شاباً أضرم النار في سيارتين‬
مصطفى البكار
الجمعة 24 يناير 2020 - 00:06

أوقفت عناصر المنطقة الإقليمية للأمن بكلميم، الخميس، عشرينيا من ذوي السوابق القضائية العديدة، يشتبه في إضرامه النار عمدا في سيارتين وعربة مجرورة.

وأورد شهود عيان أن المشتبه فيه، البالغ من العمر 28 سنة، ألحق أضرارا مادية كبيرة بسيارتين مركونتين بحي السعديين، قبل أن تتمكن دورية للشرطة من توقيفه وتحييد الخطر الناتج عنه.

وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، تم وضع الموقوف رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، في انتظار تقديمه أمام أنظار القضاء من أجل متابعته بالمنسوب إليه.

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