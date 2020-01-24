إحباط تهريب 40 هاتفا نقالا في معبر "باب فرخانة"

هسبريس من الناظور

أحبطت عناصر الجمارك على مستوى المعبر الحدودي "باب فرخانة"، الفاصل بين مدينة مليلية المحتلة والنّاظور، عملية تهريب عددٍ من الهواتف النقّالة تُقدّر قيمتها بحوالي 34 مليون سنتيم.

وحسب مصادر مطلعة، فإن عملية التفتيش الروتينية التي باشرتها عناصر الجمارك لسيارة مرقمة بالمغرب كان يقودها مغربي يبلغ من العمر 45 سنة أدت إلى حجر 40 هاتفا نقالا من النوع الممتاز، كان ينوي صاحبها تهريبها من مدينة مليلية المحتلة صوب الناظور.

وأفادت المصادر ذاتها بأن العناصر الجمركية حجزت السيارة والهواتف النقالة؛ فيما جرى تسليم السّائق إلى عناصر الشرطة القضائية المختصة، من أجل تعميق البحث معه في القضية.