الغموض يلفّ وفاة شقيقتيْن بمدينة "أولاد تايمة‬"

رشيد بيجيكن من أكادير

فتحت مصالح الشرطة القضائية بمنطقة أمن أولاد تايمة، نواحي إقليم تارودانت، تحقيقا في أسباب وظروف وفاة فتاتيْن شقيقتين، في حي "أكشود"، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

ووفق أولى المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس يرجّح أن يكون استنشاق غاز أحادي أوكسيد الكربون السبب في وفاة الفتاتيْن، إذ أوردت مصادر من المكان أن المفارقتيْن للحياة كانتا قد استحمتا بمنزل أسرتهما ليلة الأربعاء، وبعد محاولة إيقاظهما، صباح اليوم، من طرف والدتهما، اكتشفت أنهما فارقتا الحياة.

وبأمر من النيابة العامة باستئنافية أكادير جرى توجيه الجثّتين إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، من أجل إخضاعهما للتشريح وتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، لفائدة البحث الذي فُتح في إطار هذه القضية.