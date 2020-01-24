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الرئيسية | حوادث | مذكرة بحث توقع مغربيا في قبضة الشرطة الإسبانية

مذكرة بحث توقع مغربيا في قبضة الشرطة الإسبانية

مذكرة بحث توقع مغربيا في قبضة الشرطة الإسبانية
متابعة من خالد ملوك
الجمعة 24 يناير 2020 - 19:40

ألقت عناصر الحرس المدني الإسباني القبض على مهاجر مغربي، يبلغ من العمر 36 عاما، كان موضوع مذكرة بحث صادرة عن القضاء الأيبيري، من أجل تهم تتعلق بـ"تهريب وترويج المخدرات والقيام بعمليات سرقة وسطو باستعمال العنف".

وذكر بيان صادر عن المعهد العسكري الإسباني أن عملية البحث عن الموقوف استغرقت ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن عناصر الأمن ضبطت بحوزته 4 كيلوغرامات من مخدر "الحشيش" وسلاحين ناريين وخراطيش ومبلغا ماليا بقيمة 21 ألف أورو وكاميرات تجسس وعدة هواتف محمولة.

وجاء في البيان أن المبحوث عنه أبدى مقاومة عنيفة في وجه أفراد الأمن الذين حاولوا توقيفه، مبرزا في السياق نفسه أنه يواجه أيضا تهما متصلة بـ"تزوير لوحات السيارات وسرقة عربات فخمة وارتكاب جرائم ضد الصحة العامة وحيازة أسلحة بشكل غير قانوني وعدم الامتثال".

وأمر قاضي محكمة مدينة أليكانتي بوضع الشاب المغربي تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار استكمال التحقيقات بشأن التهم المنسوبة إليه؛ فيما تشير تقارير إخبارية إلى فرضية ترحيله نحو بلده الأصلي ومنعه من العودة إلى التراب الإسباني لمدة لن تقل عن 10 سنوات.

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