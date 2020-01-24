الأمن يوقف 300 مرشد سياحي "مزيّف" في مراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

أوقفت عناصر الفرقة السياحية بمراكش، خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير الجاري و21 منه، في مجال زجر الجريمة، 300 شخص من أجل انتحال صفة مرشد سياحي، وثمانية من أجل مضايقة السياح الأجانب، و97 من أجل السكر العلني البين، و46 شخصاً متورطا في جرائم المخدرات، حسب مصادر هسبريس بالخلية الجهوية للتواصل بولاية أمن عاصمة النخيل.

وفي هذا الصدد، عملت عناصر هذه الفرقة على التحقق من هوية 555 شخصاً كانوا في وضعيات مشبوهة، ومساعدة 114 متشردا بإيوائهم بدار البر والإحسان و46 ممن يعانون من الخلل العقلي بإحالتهم على المؤسسة الصحية المختصة، تقول المصادر عينها.

وواصلت المصادر: "تمكنت عناصر الفرقة نفسها من إيقاف 113 شخصا من أجل لعب القمار، وسبعة من أجل السرقة، وشخصين من أجل حيازة أشياء متحصلة من السرقة، وستة أشخاص من أجل الضرب والجرح".

وأضافت مصادر هسبريس بالخلية سالفة الذكر أن عناصر الفرقة السياحية بعاصمة النخيل أوقفت "خمسة أشخاص لحيازتهم السلاح الأبيض، وشخصا واحدا من أجل التغرير بقاصر، وآخر من أجل السكر وإلحاق خسارة مادية بملك الغير"، موردة: "وفي مجال السير والجولان، فقد عملت الفرقة على ضبط 66 مخالفة مرورية"، وفق الخلية ذاتها.