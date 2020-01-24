24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5708:2613:4416:3018:5420:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. الترسيم الرسمي لحدود المغرب البحرية يجلب غضبا عارما بإسبانيا (5.00)

  2. شبكة تنادي بالحد من الفساد في الصفقات العمومية بقطاع الصحة (5.00)

  3. المنظمة العلوية تطلق برنامج دعم مشاريع مكفوفين (5.00)

  4. الهيني: الشكاية بضحية المحامي "مسرحية" للتنازل عن إثبات النسب (5.00)

  5. إيقاف خليجيين ومغربيات بتهمة الدعارة قرب مراكش (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | الأمن يوقف 300 مرشد سياحي "مزيّف" في مراكش

الأمن يوقف 300 مرشد سياحي "مزيّف" في مراكش

الأمن يوقف 300 مرشد سياحي "مزيّف" في مراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الجمعة 24 يناير 2020 - 16:45

أوقفت عناصر الفرقة السياحية بمراكش، خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير الجاري و21 منه، في مجال زجر الجريمة، 300 شخص من أجل انتحال صفة مرشد سياحي، وثمانية من أجل مضايقة السياح الأجانب، و97 من أجل السكر العلني البين، و46 شخصاً متورطا في جرائم المخدرات، حسب مصادر هسبريس بالخلية الجهوية للتواصل بولاية أمن عاصمة النخيل.

وفي هذا الصدد، عملت عناصر هذه الفرقة على التحقق من هوية 555 شخصاً كانوا في وضعيات مشبوهة، ومساعدة 114 متشردا بإيوائهم بدار البر والإحسان و46 ممن يعانون من الخلل العقلي بإحالتهم على المؤسسة الصحية المختصة، تقول المصادر عينها.

وواصلت المصادر: "تمكنت عناصر الفرقة نفسها من إيقاف 113 شخصا من أجل لعب القمار، وسبعة من أجل السرقة، وشخصين من أجل حيازة أشياء متحصلة من السرقة، وستة أشخاص من أجل الضرب والجرح".

وأضافت مصادر هسبريس بالخلية سالفة الذكر أن عناصر الفرقة السياحية بعاصمة النخيل أوقفت "خمسة أشخاص لحيازتهم السلاح الأبيض، وشخصا واحدا من أجل التغرير بقاصر، وآخر من أجل السكر وإلحاق خسارة مادية بملك الغير"، موردة: "وفي مجال السير والجولان، فقد عملت الفرقة على ضبط 66 مخالفة مرورية"، وفق الخلية ذاتها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - زواقي الجمعة 24 يناير 2020 - 17:06
هؤلاء المرشدون السياحيون الزائفون هم بمثابة الحصى في حذاء السياحة المغربية. فهم لا يقدمون شيءا للزوار بل عيونهم على جيوب و حقائب من وثقوا بهم. برافو الشرطة السياحية مع طلب تعميم المبادرة على باقي المدن الأخرى .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
2 - مراقب الجمعة 24 يناير 2020 - 17:12
لماذا لا يتم القبض على الصينين الذين يشتغلون كمرشدين سياحيين مزيفين و تحت أنظار الشرطة السياحية علما انهم مقيمون بالمغرب . و لماذا لا يمنح تراخيص للمغاربة المتحدثون باللغة الصينية ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.