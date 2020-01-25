24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:57
|08:26
|13:45
|16:30
|18:55
|20:12
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الخيانة الزوجية
- لايا تفتتح المقر الجديد للقنصلية الإسبانية بالرباط
- تساقطات مطرية تُحول أزقة البيضاء إلى برك مائية
- انتشار فيروس "كورونا" يفرض "الحجر الصحي" على مدن صينية
- عبد السلام وادو يقترب من تدريب منتخب إفريقي
بوريطة: المغرب مستعد لحوار إسبانيا بشأن "ترسيم الحدود البحرية" (5.00)
الترسيم الرسمي لحدود المغرب البحرية يجلب غضبا عارما بإسبانيا (5.00)
عبد الصمد الإدريسي .. مغربي يتفوّق على "أبطال البيتزا" في إيطاليا (5.00)
شبكة تنادي بالحد من الفساد في الصفقات العمومية بقطاع الصحة (5.00)
- الترسيم الرسمي لحدود المغرب البحرية يجلب غضبا عارما بإسبانيا - (66)
- قيادات البوليساريو تهاجم مدريد بسبب ترسيم المغرب لحدوده البحرية - (60)
- المساجد تطلب الغيث .. وخطباء يحذرون من الذنوب - (59)
- "الحدود البحرية" تؤجل زيارة وزيرة الخارجية الإسبانية إلى الجزائر - (43)
- الوداد البيضاوي يكرم وفادة اتحاد العاصمة الجزائري بثلاثة أهداف - (33)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تنسيق أمني يُسقط عصابة إجرامية في اشتوكة
أفلح تنسيق أمني مُحكم بين مصالح الدرك الملكي بكل من ماسة وبلفاع، ضواحي اشتوكة آيت باها، في توقيف شخص ضمن عصابة إجرامية متخصصة في اعتراض السبيل والسرقة تحت التهديد بأسلحة بيضاء وباستعمال ناقلة.
ووفق المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس فقد سبق أن نفّذ أفراد العصابة، المكونة من أربعة أشخاص، عدّة عمليات للسرقة في منطقة ماسة، سلبوا من خلالها هواتف وأغراضا شخصية لعدد من المواطنين، تحت التهديد بأسلحة بيضاء.
وتفاعلت المصالح الدركية بماسة بجدية وسرعة مع شكايات الضحايا، إذ أسفرت التحريات الأولية المفعّلة في إطار هذه القضية، وبتنسيق مع درك بلفاع، عن تحديد هوية شاب، يقطن في دوار "الخندق" في بلفاع، جرى توقيفه، في حين تجري الأبحاث من أجل تحديد كافة العناصر النشيطة ضمن العصابة.
وأمرت النيابة العامة المختصة بتعميق البحث مع الموقوف، ومواجهته بالضحايا، من أجل الوصول إلى كافة أفراد العصابة، في أفق توقيفهم. كما عبّر عدد من الساكنة، ضمن إفادات لهسبريس، عن استحسانهم التفاعل الفوري والجدي مع شكاياتهم، والتمكن من تفكيك العصابة في ظرف قياسي.