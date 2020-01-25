‪تنسيق أمني يُسقط عصابة إجرامية في اشتوكة‬

رشيد بيجيكن من أكادير

أفلح تنسيق أمني مُحكم بين مصالح الدرك الملكي بكل من ماسة وبلفاع، ضواحي اشتوكة آيت باها، في توقيف شخص ضمن عصابة إجرامية متخصصة في اعتراض السبيل والسرقة تحت التهديد بأسلحة بيضاء وباستعمال ناقلة.

ووفق المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس فقد سبق أن نفّذ أفراد العصابة، المكونة من أربعة أشخاص، عدّة عمليات للسرقة في منطقة ماسة، سلبوا من خلالها هواتف وأغراضا شخصية لعدد من المواطنين، تحت التهديد بأسلحة بيضاء.

وتفاعلت المصالح الدركية بماسة بجدية وسرعة مع شكايات الضحايا، إذ أسفرت التحريات الأولية المفعّلة في إطار هذه القضية، وبتنسيق مع درك بلفاع، عن تحديد هوية شاب، يقطن في دوار "الخندق" في بلفاع، جرى توقيفه، في حين تجري الأبحاث من أجل تحديد كافة العناصر النشيطة ضمن العصابة.

وأمرت النيابة العامة المختصة بتعميق البحث مع الموقوف، ومواجهته بالضحايا، من أجل الوصول إلى كافة أفراد العصابة، في أفق توقيفهم. كما عبّر عدد من الساكنة، ضمن إفادات لهسبريس، عن استحسانهم التفاعل الفوري والجدي مع شكاياتهم، والتمكن من تفكيك العصابة في ظرف قياسي.