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الرئيسية | حوادث | رضيع متخلى عنه يستنفر الأجهزة الأمنية بالعيون

رضيع متخلى عنه يستنفر الأجهزة الأمنية بالعيون

رضيع متخلى عنه يستنفر الأجهزة الأمنية بالعيون
مصطفى البكار
الجمعة 24 يناير 2020 - 21:02

عثر مواطنون، اليوم الجمعة، على رضيع متخلى عنه بالقرب من مسجد مفتاح الحمد الواقع بشارع طانطان وسط مدينة العيون.

ووفقا لمصادر هسبريس، فقد انتقلت عناصر من الشرطة القضائية إلى المكان المذكور إثر إشعارها بالواقعة، وأشرفت على نقل الرضيع نحو مستشفى الحسن بن المهدي من أجل إخضاعه للفحوصات الضرورية.

وأضافت المصادر ذاتها أن النيابة العامة المختصة بابتدائية العيون أمرت بفتح تحقيق معمق في الموضوع قصد تحديد هوية الواقفين وراء هذه العملية، والتوصل إلى الأبوين الحقيقييْن للرضيع.

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