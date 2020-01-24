رضيع متخلى عنه يستنفر الأجهزة الأمنية بالعيون

مصطفى البكار

عثر مواطنون، اليوم الجمعة، على رضيع متخلى عنه بالقرب من مسجد مفتاح الحمد الواقع بشارع طانطان وسط مدينة العيون.

ووفقا لمصادر هسبريس، فقد انتقلت عناصر من الشرطة القضائية إلى المكان المذكور إثر إشعارها بالواقعة، وأشرفت على نقل الرضيع نحو مستشفى الحسن بن المهدي من أجل إخضاعه للفحوصات الضرورية.

وأضافت المصادر ذاتها أن النيابة العامة المختصة بابتدائية العيون أمرت بفتح تحقيق معمق في الموضوع قصد تحديد هوية الواقفين وراء هذه العملية، والتوصل إلى الأبوين الحقيقييْن للرضيع.