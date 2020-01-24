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كُتّاب وآراء
أمن جليز يوقف شخصين بتهمة الضرب والجرح
أوقفت عناصر الدائرة 14 بالمنطقة الأمنية جليز، شخصين يشتبه بوقوفهما وراء اعتداءين متواليين على مواطنيْن بالضرب والجرح بالسلاح الأبيض بشارع الأمير مولاي عبد الله (آسفي سابقا)، حسب مصادر هسبريس بالخلية الجهوية للتواصل بولاية أمن مراكش.
المشتبه بهما لاذا بالفرار إلى وجهة غير معروفة إثر ارتكابهما جريمتهما، قبل أن تتمكن عناصر الدائرة الأمنية 14 من توقيفهما وحجز أداة الجريمة، بعد تكثيف تحرياتها الميدانية، بناءً على الأوصاف المدلى بها في التصريحات الأولية لأحد الضحيتين، تقول هذه المصادر ذاتها.
وأضافت أنه "بعد مواجهة الضحيتين بالموقوفين، تعرفا عليهما بتلقائية، وأكّدا أن السلاح الأبيض المحجوز هو نفسه، الذي تم استعماله من قبل الموقوفين في عمليتي الاعتداء، اللتين تم التبليغ عنهما عبر خط نداء الاستغاثة رقم 19".
وأشارت مصادر هسبريس إلى أنه بعد تنقيط المعنيين بالأمر تبين أن أحدهما غادر حديثا المؤسسة السجنية، حيث كان يقضي عقوبة سالبة للحرية في شأن القتل العمد، مضيفة أن "المشتبه بهما تم إخضاعهما لتدابير الحراسة النظرية، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، إلى حين عرضهما على العدالة".