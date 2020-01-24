مصرع شخصين في حادثة سير نواحي دريوش

هسبريس من الناظور

لقي شخصان مصرعهما، الليلة الماضية، في حادثة سير مروعة بجماعة تروكوت بنواحي إقليم دريوش.

وحسب مصادر مطلعة، فإن سيارة خفيفة اصطدمت بدراجة نارية كان على متنها شخصان لقيا مصرعهما على الفور.

وقد تم نقل جثتيْ الهالكين صوب مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بالحسيمة، فيما حلت بمكان الحادثة عناصر الدرك الملكي، التي قامت بتحرير محضر في الحادثة في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق.