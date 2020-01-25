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الرئيسية | حوادث | تنظيم "الهجرة السرية" يعتقل 3 أشخاص بالداخلة

تنظيم "الهجرة السرية" يعتقل 3 أشخاص بالداخلة

تنظيم "الهجرة السرية" يعتقل 3 أشخاص بالداخلة
مصطفى البكار
السبت 25 يناير 2020 - 09:21

أوقفت عناصر الدرك الملكي، مساء أمس الجمعة، ثلاثة أشخاص بمدينة الداخلة يشتبه بتورطهم في تنظيم عمليات للهجرة غير القانونية في اتجاه الجزر الإسبانية.

واستنادا إلى المعطيات المتوفرة لهسبريس، فقد تم توقيف المشتبه بهم بحي الوكالة وسط مدينة الداخلة، بتنسيق مع مصالح الأمن الوطني والسلطات الإدارية.

وتم وضع الموقوفين الثلاثة تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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