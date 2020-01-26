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كُتّاب وآراء
الأمن يوقف 25 مهاجرا غير شرعي بمدينة الداخلة
أوقفت عناصر الشرطة، بتنسيق مع السلطة المحلية، 25 مهاجرا سريا من بينهم نساء وأطفال، كانوا مختبئين وسط المنطقة الصناعية بمدينة الداخلة.
وحسب ما أورده مصدر مطلع لجريدة هسبريس فإن الموقوفين المتحدرين من دول إفريقية جنوب الصحراء كانوا بصدد انتظار وسيلة نقل تقلهم نحو منطقة تاورطا شمال الداخلة، ومنها إلى جزر الكناري، في رحلة غير شرعية عبر قارب صيد تقليدي.
وزاد المصدر ذاته أن المصالح الأمنية باشرت تحقيقاتها المعمقة من أجل تحديد هوية أفراد الشبكة المنظمة لهذه العمليات الممنوعة، فيما تم إيداع الموقوفين مركز الإيواء بالداخلة في انتظار برمجة رحلات تقلهم في اتجاه بلدانهم الأصلية.