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كُتّاب وآراء
حصيلة ضحايا "حادثة الخنيشات" تصل إلى 3 قتلى
ارتفعت حصيلة ضحايا حادثة السير التي نجمت عن اصطدام عربة "نقل مزدوج" بشجرة، أمس الجمعة، إلى ثلاثة قتلى، إذ لفظ شخص ثالث من ركاب السيارة أنفاسه الأخيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم بالمستشفى الإقليمي بسيدي قاسم.
وتعود تفاصيل الحادثة إلى مساء يوم الجمعة، إذ اهتزت ساكنة جماعة سيدي عبد العزيز على وقع اصطدام سيارة نقل مزدوج كانت قادمة من سيدي قاسم في اتجاه الخنيشات، وعلى متنها عدة ركاب، بشجرة، بعد أن فقد سائقها التحكم فيها، ما خلف مقتل شخصين على الفور وإصابة 27 آخرين، أربعة منهم كانت إصابتهم خطيرة تطلبت نقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى الإدريسي بالقنيطرة، من بينهم سائق السيارة، ما قد يرشح ارتفاع الضحايا إلى عدد أكبر.
واستنفرت الحادثة السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي الخنيشات، التي انتقلت على وجه السرعة إلى المكان من أجل الإشراف على نقل جثماني الضحيتين إلى قسم الأموات، وتوجيه المصابين إلى المستشفى الإقليمي بسيدي قاسم. كما تم فتح تحقيق في أسباب وظروف وقوع الحادثة المميتة، تحت إشراف مباشر من النيابة العامة المختصة.