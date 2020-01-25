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الرئيسية | حوادث | حصيلة ضحايا "حادثة الخنيشات" تصل إلى 3 قتلى

حصيلة ضحايا "حادثة الخنيشات" تصل إلى 3 قتلى

حصيلة ضحايا "حادثة الخنيشات" تصل إلى 3 قتلى
هسبريس من سيدي سليمان
السبت 25 يناير 2020 - 17:03

ارتفعت حصيلة ضحايا حادثة السير التي نجمت عن اصطدام عربة "نقل مزدوج" بشجرة، أمس الجمعة، إلى ثلاثة قتلى، إذ لفظ شخص ثالث من ركاب السيارة أنفاسه الأخيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم بالمستشفى الإقليمي بسيدي قاسم.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى مساء يوم الجمعة، إذ اهتزت ساكنة جماعة سيدي عبد العزيز على وقع اصطدام سيارة نقل مزدوج كانت قادمة من سيدي قاسم في اتجاه الخنيشات، وعلى متنها عدة ركاب، بشجرة، بعد أن فقد سائقها التحكم فيها، ما خلف مقتل شخصين على الفور وإصابة 27 آخرين، أربعة منهم كانت إصابتهم خطيرة تطلبت نقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى الإدريسي بالقنيطرة، من بينهم سائق السيارة، ما قد يرشح ارتفاع الضحايا إلى عدد أكبر.

واستنفرت الحادثة السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي الخنيشات، التي انتقلت على وجه السرعة إلى المكان من أجل الإشراف على نقل جثماني الضحيتين إلى قسم الأموات، وتوجيه المصابين إلى المستشفى الإقليمي بسيدي قاسم. كما تم فتح تحقيق في أسباب وظروف وقوع الحادثة المميتة، تحت إشراف مباشر من النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - عزالدين لعيون السبت 25 يناير 2020 - 17:16
ان لله وان اليه راجعون اللهم اغفر لهم وارحمهم. وشفي جميع المصابين.
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6
2 - عمر السبت 25 يناير 2020 - 17:24
كما تم فتح تحقيق في أسباب وظروف وقوع الحادثة المميتة، تحت إشراف مباشر من النيابة العامة المختصة.الاسباب نراها من خلال هيكل السيارة المهترئ اما حالتها الميكانيكية فستكون حتما اسوء من ذلك اما العجلات فالله وحده يعلم متى تم تغييرهم اخر مرة اضف الى ذلك الفرامل والمراقبة التقنية كيف تمر وحالة النوابض المسؤولة عن توازن السيارة خلاصة القول رحم الله الموتى والهم ذويهم الصبر اما الحوادث فستبقى مستمرة اليوم الخنيشات وغدا سيدي علال مادام هذا الاسطول المهترئ يجوب مدننا وقرانا فلا يسعنا الا ان نضع ايادينا على قلوبنا
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3
3 - مغربي السبت 25 يناير 2020 - 17:34
#إنا لله وإنا إليه راجعون#تغمدهم الله برحمته و شفى مصابهم.
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