البحرية الإسبانية تنقذ مهاجرين مغاربة بساحل سبتة

جمال سماحي من تطوان

أنقذت الخدمة البحرية التابعة للحرس المدني الإسباني تسعة مهاجرين ينحدرون من المغرب، من بينهم قاصرون، أثناء محاولتهم العبور نحو الجارة الإسبانية عبر قارب صغير انطلاقا من سبتة المحتلة.

ووفق ما أوردته جريدة "الفارو دي سيوتا" المحلية فإن "المهاجرين التسعة أبحروا عبر المنطقة المعروفة بـ"لاس كوتشينيراس" على متن قارب قديم، دون ارتداء سترات النجاة وبدون أدنى حد من الحماية"، مشيرة إلى أن عناصر الخدمة البحرية التابعة للحرس المدني الإسباني تمكنت من إنقاذهم، رغم الظروف الصعبة المرتبطة بحالة البحر والطقس.

وبحسب المصدر الإعلامي ذاته، فقد قامت عناصر الخدمة البحرية التابعة للحرس المدني الإسباني بنقل المهاجرين المغاربة إلى الميناء الترفيهي للثغر المحتل، وجرى تسليمهم لعناصر الشرطة من أجل مباشرة إجراءات إعادتهم إلى المغرب.