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كُتّاب وآراء
مقتل مسنة داخل منزلها يستنفر الشرطة بمكناس
تم العثور، في ظروف غامضة، على مسنة تمت تصفيتها باستعمال السلاح الأبيض داخل بيتها الكائن بـ"حي الأطلس 3" المعروف بـ"كريان الصابوني"، التابع لمنطقة سيدي بوزكري وسط مدينة مكناس.
وحسب مصادر هسبريس فإن الضحية في عقدها السادس، تم اكتشاف جثتها غارقة في دمائها وعليها أثار الاعتداء بآلة حادة في أنحاء مختلفة من جسدها، مؤكدة على أن المعنية بالأمر تعرضت للقتل بطريقة وصفتها بالوحشية.
المصادر ذاتها أوضحت أن الهالكة كانت تعيش بمفردها داخل شقتها السكنية المتواجدة بالطابق الأول في عمارة تتكون من ثلاثة طوابق، مبرزة أن أحد أقاربها المتزوجين يقيم في الطابق الثاني، بينما الطابق الأرضي تستغله إحدى الأسر على سبيل الكراء من الضحية.
وكانت المصالح الأمنية قد هرعت إلى عين المكان، مرفوقة بعناصر من الشرطة العلمية، حيث تواصل التحقيق في ملابسات وقوع هذه الجريمة، وذلك بالاستماع إلى أفراد من محيط الضحية.
وقد تم إيداع جثة الهالكة مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمكناس قصد إخضاعها للتشريح الطبي، بأمر من النيابة العامة المختصة باستئنافية مكناس.